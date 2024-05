Omar Enrique llama “payasos e inmorales” a Don Omar y Arcángel continuando su polémico enfrentamiento

Tras las polémicas declaraciones entre el cantante venezolano Omar Enrique y los reggaetoneros Don Omar y Arcángel, que provocaron las fuertes críticas de las leyendas de la música urbana, el merenguero volvió al ataque y calificó a los puertorriqueños como “payasos e inmorales”.

Las manifestaciones cruzadas entre los artistas generó un debate en las redes sociales y en la industria musical, plasmando las diferencias políticas y personales que existen en torno a la situación en Venezuela.

Esta situación se remonta al pasado jueves 2 de mayo cuando el merenguero afirmó en el podcast de Globovisión que estaría dispuesto a traer a Don Omar y Arcángel a Venezuela, siempre y cuando ellos ofrecieran disculpas públicas al gobierno venezolano.

Dicha declaración no fue bien recibida por ambos reggaetoneros, los cuales respondieron de manera contundente a través de sus respectivas redes sociales.

Luego de la respuesta conocida por el intérprete de "Danza Kuduro", Austin Santos mejor conocido como "Arcángel" repicó en sus historias de Instagram.

En el extenso mensaje, el cantante dejó claro que ama a Venezuela, pero no necesita venir.

Por otro lado, el artista puntualizó que él no depende de la contratación del merenguero, y que por lo pronto seguirá viendo a Venezuela por fotos y videos.

"Recuerda, merenguerito de 5ta, yo amo a Venezuela, pero no nací allí. No soy venezolano, lo que sí tengo es mucha empatía con el pueblo, pues tengo muy buenas amistades venezolanas. Me choca cómo mis hermanos son tratados por su propia gente. Pero si para volver tengo que, según tú, pedir disculpas por decir la verdad, me conformaré con ver a Venezuela por fotos y videos. Charlatán dependeré yo de que tú me contrastes”, remató.