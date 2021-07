Murió la animadora venezolana Josemith Bermúdez

Actriz, periodista, animadora, cantante y empresaria venezolana Josemith Bermúdez, murió la madrugada de este sábado 31 de julio en Caracas, la información la dio a conocer el periodista Luis Olavarrieta a través de su cuenta en Twitter.

La artista tuvo una trayectoria de casi 20 años en la televisión y el teatro venezolano. La resiliencia, el arte y el amor, como ella misma lo reconoce en el perfil de su cuenta de Instagram, fueron claves para enfrentar una de las circunstancias más difíciles que le ha tocado vivir: su batalla contra el cáncer de ovario, reseñó La Patilla.

A los medios de comunicación y a su querido público.

Cumplo con el difícil deber de informar a la opinión pública el fallecimiento de nuestra querida Josemith Bermúdez. Su partida se dio en la madrugada de hoy, 31 de Julio, en compañía de su hijo, sus hermanos y circulo más cercano.

Entre sus últimos deseos, estuvo realizar estas líneas para agradecer el amor incondicional que se hizo presente, en todo momento, por parte de su público. Hasta el final, estuvo motivada por sus mensajes, oraciones y su apoyo.

A pesar de que fueron momentos muy difíciles, su fe se mantuvo inquebrantable y ese es el mensaje que quiso dejar a todo aquel que transita por tan compleja situación.

Aprovecho para expresar el más profundo agradecimiento a sus amigos, a todo el equipo médico y a sus enfermeras. Igualmente, a la Fundación Frigilux. Gracias. por tanto.

Luis Olavarrieta

Josemith fue diagnosticada con esta enfermedad a finales del año 2016, pero no fue hasta mayo del año 2017 cuando decidió hacerlo público y a través de una campaña recogió fondos que le permitieran costear los gastos del tratamiento, debido a la escasez de medicamentos que había en el país.

Ese mismo año anunció su recuperación, pero un año después en 2018, la actriz se entera de que el cáncer había regresado. En junio 2019, los exámenes arrojaron nuevamente que había vencido la enfermedad por segunda vez.

“Yo me creía Wonder Woman, todo fue realmente muy inesperado. Te toca duro, pero te toca afrontarlo. Nadie está preparado para un cáncer (…) sin embargo, tampoco me sentí en ningún momento víctima del cáncer (…) descubrí que mi salud no estaba en los médicos, sino en mis manos hasta que Dios lo decida (…) nunca me he distanciado de Dios”, dijo durante una entrevista con Shirley Vagany en 2018 tras su primera recuperación.