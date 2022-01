Muere a los 94 años Sidney Poitier, primera estrella afroestadounidense de Hollywood

El célebre actor se convirtió en la primera estrella negra nominada a un premio de la Academia con The Defiant Ones (Fugitivos) de 1958 y, seis años después, fue el primero en ganar el Oscar al mejor actor por su actuación en Lilies of the Field (Los lirios del valle) de 1963.