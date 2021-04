Marvel prepara una cuarta película de Capitán América

Marvel está preparando una cuarta película sobre Captain America, una cinta para la que contarán con los guionistas Malcolm Spellman y Dalan Musson de la serie “Falcon and the Winter Soldier” de Disney+.

Evans se retiró como Captain America con “Avengers: Endgame” (2019) y no está previsto que regrese en esta cuarta cinta. Por ahora no hay ningún actor ni cineasta vinculado a este nuevo proyecto sobre Captain America, reseñó EFE.

Evans dio vida al superhéroe del escudo estrellado en “Captain America: The First Avenger” (2011), “Captain America: The Winter Soldier” (2014) y “Captain America: Civil War” (2016).