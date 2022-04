Mamá de Evaluna se capacitó como partera para asistirla en el nacimiento de Índigo

"Me capacité como doula, tomé todo el curso… Me capacité justamente porque quería saber a profundidad lo que eso significaba y la verdad es que una cosa me fue llevando a la otra y la verdad es que lo disfruté un montón porque siento que es perfecto volver a la época de las comadronas", declaró la esposa de Ricardo Montaner