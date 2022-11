Locura en Japón: Ash Ketchum se convierte en el mejor entrenador Pokémon del mundo 25 años después

¡Nada es imposible! Al menos en el mundo del anime, donde por fin, tras 25 años de espera, los aficionados de Pokémon pudieron ver cómo Ash Ketchum, protagonista de la serie, se convirtió en campeón mundial tras conquistar la Liga de Alola.

El oriundo de Pueblo Paleta y su inseparable Pikachu consumaron así la victoria que se les había negado en anteriores oportunidades en las que no lograban avanzar y se quedaban en la orilla en la búsqueda del anhelado trofeo.

Pero ahora todo cambió en el torneo "Masters Eigth", donde pudieron meterse hasta la Gran Final donde se enfrentaron a León, campeón de Galar en Pokémon Sword/Shield, combate que se decidió en un seis contra seis.

Ash, apoyando por Pikachu, Lucario, Dragonite, Gengar, Sirfetch y Dracovish, resistió incluso a la aparición del legendario Eternatus, llegando al mano a mano definitivo, con Pikachu ante el Charizard de León.

Fue entonces que Charizard comenzó a dominar la contienda, dejando maltrecho al ratón eléctrico, que durante un momento de la batalla se desvaneció, dando paso a la aparición de todos los Pokémon con los que Ash se cruzó en las últimas décadas.

