Fans reclaman justicia para Johnny Depp luego de perder el juicio contra The Sun

El juicio por supuestos maltratos de Johnny Depp a su expareja Amber Heard es uno de los más sonados entre los fans del actor. Y mientras los tribunales llegan a una conclusión, se ha celebrado otro proceso a raíz de la demanda por injurias interpuesta por el actor contra el periódico británico The Sun.

El medio se refirió a Depp como “maltratador de esposas”. El juez Andrew Nicol ha resuelto el caso en contra de Johnny Depp, absolviendo al periódico, y sus fans rápidamente salieron a defenderlo.

Durante el proceso, los abogados de Depp han presentado numerosas pruebas de que Heard también abusó física y mentalmente del actor. Esto, de alguna forma, ha ayudado a mantener la reputación del protagonista de Piratas del Caribe.

Sin embargo, el juez ha dictaminado que The Sun logró demostrar con éxito que los hechos expuestos en su artículo contra Depp era “sustancialmente cierto”. Por lo que se decretó que al menos entre 12 y 14 de los supuestos incidentes de abuso doméstico fueron responsabilidad de Depp, fallando de este modo en contra del actor.

Aunque los representantes de Amber Heard han explicado que la actriz estaba más “aliviada que sorprendida” por el veredicto, los abogados de Depp han tachado la sentencia de “perversa”. “Además es desconcertante”, y ya han anunciado su intención de apelar la resolución.

“Lo más preocupante es la confianza del juez Andrew Nicol en el testimonio de Amber Heard, y su consecuente indiferencia de la montaña de pruebas contrarias al caso. Las pruebas son de los agentes de policía, los médicos, su propio ex asistente, otros testigos fiables y una serie de pruebas documentales que desmontaron por completo las acusaciones punto por punto. Todo esto se pasó por alto”, aseguran los abogados de Depp en el comunicado.

Sea como sea, los fans no han tardado en hacerse eco de la noticia en Twitter, convirtiendo el hashtag #JusticeForJohnnyDepp en tendencia global. Muchos seguidores del actor se han apresurado en hacerse eco de las palabras de sus abogados, señalando las pruebas que apuntan a la culpabilidad de Heard.

“Según el juez Nicol, éstas lesiones no importan”, escribió una fan enfurecida. “Los ojos morados de Johnny Depp no importan. El cigarrillo con el que le quemó Amber Heard no importa. La punta del dedo cortado no importa. Los cortes, los moratones, el derramamiento de sangre, no importan”. Europa Press

“yes i did start a physical fight.” “i was hitting you.” “i lied.” because she just screams innocent here doesn’t she? the justice system is so fucked. #JusticeForJohhnyDepp pic.twitter.com/CWsaDFERXQ

I think everybody knows that by now but the fact judge literally said “it’s irrelevant that ms heard assaulted him” shows why male victims don’t come forward. This page supports him . I can’t stand an abuser just cause its a woman and victims has no gender #JusticeForJohhnyDepp pic.twitter.com/8kLIQ6QxAn

— 𝑰𝒄𝒐𝒏𝒊𝒄𝒔 𝑷𝒊𝒄𝒔 (@IconicsPics) November 2, 2020