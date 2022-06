El Sistema recibe a la Orquesta Sinfónica de Venezuela

El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela abre las puertas de su casa, el Centro Nacional de Acción Social por la Música, para recibir a la Orquesta Sinfónica de Venezuela en la celebración de sus 92 años de fundación, con un gran concierto que tendrá lugar el jueves 30 de junio a las 06:00 pm, bajo la batuta del maestro Christian Vásquez, uno de los directores de mayor trayectoria internacional y como solista el pianista ganador del Grammy Latino: Kristhyan Benítez. De esta manera, en un acto de colaboración fraterna, la orquesta más antigua de Latinoamérica une su talento al del proyecto sociocultural más exitoso del mundo.

El escenario que será testigo de esta unión que marca un hito en la historia musical del país será la Sala Simón Bolívar, una de las más modernas del continente americano, rodeada de obras de arte de Jesús Soto y Carlos Cruz Díez. El público podrá disfrutar de un repertorio conformado por el Concierto para piano y orquesta No. 2 en Do menor de Sergei Rachmaninov, uno de los favoritos de Benítez, quien arriba por primera vez a Venezuela, luego de haber recibido el tan anhelado premio Grammy. Cerrará el programa la Sinfonía No. 6 en Si menor, “Patética”, de Piotr Ilich Tchaikovski, compositor cuya obra es conocida a fondo por el maestro Vásquez.

Podría decirse que en el concierto de este 30 de junio, el público disfrutará de la obra de Sojo y Abreu, debido a que ambas instituciones deben su creación a dos íconos de la música universal. La Orquesta Sinfónica de Venezuela fue fundada nada menos que por Vicente Emilio Sojo, el compositor de mayor relevancia del siglo XX, creador de toda una escuela reconocida mundialmente, formador de varias generaciones de músicos; El Sistema, por su parte, es obra del maestro José Antonio Abreu, quien logró el hito de una matrícula de más de un millón de niños de todos los estratos sociales, estudiando música sinfónica, importando su método de enseñanza a más de 80 países, distribuidos en 5 continentes.

Sobre el repertorio

El Concierto para piano y orquesta No. 2 de Sergei Rachmaninov es considerada una de las obras más difíciles de interpretar de todo el repertorio pianístico universal, que representa el Everest para numerosos solistas. Sin duda el maestro Benítez hará gala de su enorme talento y asume esta obra como un gran reto, contando con una orquesta experimentada y con un director que entiende muy bien a los compositores rusos. Fue estrenada el 27 de octubre de 1901 con el propio Rachmaninov al piano.

La Sinfonía No 6, “Patética” de Tchaikovski, es una obra rodeada de muchas especulaciones e interpretaciones en cuanto a su significado, ya que fue estrenada el 28 de octubre de 1893, dirigida en su estreno por el propio compositor en San Petersburgo, 9 días antes de su muerte. Aún se habla de su supuesto contenido autobiográfico que desemboca en un réquiem escrito por Tchaikovski, para sí mismo. Es una pieza sinfónica de gran belleza y valor artístico, cargada de pasión y dramatismo.

Entre la gran familia de El Sistema y la Orquesta Sinfónica de Venezuela ha existido una relación de respeto y admiración mutua, que esta vez se traduce en una cooperación ejemplar, que permite este concierto de gala. Ambas instituciones representan las bases de la música académica del país, que ha dado los mejores frutos de todo un hemisferio. Actualmente, en un mundo post pandemia, donde el gremio artístico se vio sumamente afectado, este tipo de intercambios son realmente necesarios para seguir desarrollando, fomentando y promoviendo proyectos artísticos del más alto nivel.

Tanto El Sistema como la OSV han estado relacionados a lo largo de su trayectoria, vale recordar que el primer concierto de la orquesta más longeva del país dentro del Teatro Teresa Carreño, tras su inauguración, fue dirigida por José Antonio Abreu. Maestros de la “La Bolívar” han dado clases a músicos de “La Venezuela” y viceversa. Además, durante muchos años, la plantilla de la OSV ha estado conformada por músicos formados en El Sistema, y son varias las oportunidades en que solistas de ambas instituciones han participado en conciertos organizados por las dos escuelas, todo en pro del desarrollo musical del país.