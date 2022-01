Declaración de Daniela Alvarado sobre lenguaje no binario genera críticas y debates

La actriz venezolana Daniela Alvarado volvió al centro de la polémica luego de unas declaraciones que hizo sobre el lenguaje no binario. La afirmación también desató críticas en su contra de personas que la acusan de ser homofóbica.

La querida actriz contó en una entrevista para el programa Open Closet, conducido por Carlos Juárez y Franklin Salomón, y transmitido por YouTube, que muchos de sus amigos homosexuales le han manifestado que no están de acuerdo con el lenguaje inclusivo.

“Este término de él, ella, elle, pienso que eso, perdón, es una opinión nada más, no quiero que se pongan bravos conmigo, es una manera de tergiversar el castellano, pero ellos necesitan que los llamen elles. Y, bueno, ok, pero no”, manifestó Alvarado.

El mensaje de la protagonista de famosas telenovelas como Juana, la virgen, generó cientos de comentarios en redes sociales. Para algunos, lo dicho por Daniela Alvarado es lo correcto, mientras que otros tildaron de discriminatorias sus palabras.

“Si una persona te pide que la llames de cierta manera, por respeto lo puedes hacer. No te quita nada. Al menos así me enseñaron a mi toda la vida”, refirió otro internauta.

Pero también hubo apoyo para la hija de la actriz Carmen Julia Álvarez, pues muchos consideraron que el lenguaje inclusivo no debería existir.

“¡Qué intolerancia! ¡Es su opinión acaso no puede opinar están cayendo en lo mismo que critican! Últimamente, intentan incluir tanto que terminan excluyendo. Si me preguntan no estoy de acuerdo para que eso tenga contexto debe haber un ajuste legal en todos los sentidos”, se leyó en un tuit de respaldo hacia Daniela Alvarado.