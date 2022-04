Dany Gottera: Los jóvenes somos capaces de hacer cosas más increíbles que los mayores

La pasión por la música no es solo uno de los proyectos que apasiona a Dany Gottera. La joven cantante también anhela dejar en quienes la escuchan un mensaje positivo a través de temas de impacto, como el empoderamiento femenino, las realidades incómodas de la industria y los logros que pueden alcanzar los menores al ser disciplinados y constantes.

Durante una entrevista con Versión Final, la artista de 16 años enfatizó que quiere dejar una huella en muchas personas, con su mensaje de “ser feliz haciendo lo que nos gusta y apasiona”.

“Me identifico como una soñadora con muchísima pasión, con metas claras. Mi sueño más grande es cantar en el Madison Square Garden. No soy una persona con ego. No me nace”, dijo la marabina, que cuenta con un año y medio de carrera artística.

Ante su idea de ser relista y dejar un aporte claro a la sociedad, Gottera presentó este año el tema “On The Top”, con el que reaccionó a algunas “realidades incómodas” que ha vivido en su corta carrera y que son propias de la industria musical.

“La receptividad del tema ha sido muy buena y ha generado polémica por tocar una situación que no muchos se atreven a exponer (…) Quise unir mis ganas a la música para mostrar la dualidad del medio. Cada cosa tiene su lado bonito y un extremo no tan bueno. Cosas malas que pasan aunque no son la mayoría de las situaciones”, detalló.

La joven, quien ve a Karol G, Rosalía, Noreh, Bruno Mars y Rauw Alejandro como modelos a seguir, precisó que para esta producción decidió adentrarse en el trap, un género de “naturaleza un poco agresiva de alguna manera”.

“Tenía muchas ganas de incursionar en el trap. Decidí hacerlo porque siento que era un reto completamente para mí. Estuve nueve meses grabando esta canción. Yo canto pero no rapeo y el trap, en su naturaleza, es una combinación de ambas cosas. Fue una meta y lo logramos materializar”, señaló.

A su corta edad, Daniela Gottera, como es su nombre de pila, cuenta con temas como “ADN”, “Cómo se hace” y “Beautiful Liar”. Además de colaboraciones con Maiky Moves, Liavo y AnnyBell.

Juventud con talento

Sobre las metas que pueden adquirir personas jóvenes como ella, dijo que a los menores no se les debe subestimar porque pueden ser “capaces de hacer cosas más increíbles que los mayores”.

“Empecé con 14 años. Recuerdo que decía 'estoy trabajando' y la gente cuestionaba que lo hiciera. Sí se pueden lograr muchas cosas con cierta edad. Si es un sueño, un proyecto de vida, lo lograrás y más si es en compañía familiar”, dijo la cantante, al tiempo que enalteció el apoyo de sus padres y hermano.

“Mi familia es el pilar más grande para mi proyecto. Siempre lo ha sido”, añadió y recordó cómo nació en ella el deseo de hacer arte.

“Luego de una sesión de fotos, llego a la casa y me dan ganas de llorar, tomé a mi papa y le dije que quería dedicarme a la música. Me enamoré como nunca lo había hecho. Mi mamá también me había escuchado cantar, algo que hacía por hobbie y me impulsó a ver clases. Desde acá partió todo”, memorizó.

Impulsa metas de desarrollo sostenible

Gottera también resaltó la importancia de la educación. “A los dos años veía clases de inglés y baile, algo que debo agradecer a mis padres porque me hicieron crecer formándome”, refirió.

La formación suministrada por su familia la han llevado a valorar la música con un constante trabajo. También ha laborado junto a la organización estadounidense “Dream Tank” para incentivar el empoderamiento femenino y algunas de las metas de desarrollo sostenible de la ONU, como por ejemplo, la igualdad de género, bienestar físico, salud mental y el reducir las desigualdades en el mundo. Para lograr esto objetivos, usa el lenguaje universal de la música urbana.

“Tuve la oportunidad hace seis meses de trabajar con una organización que se basa en hacer creer a los niños y adultos que la opción y creatividad de los menores vale muchísimo. Son capaces de cosas más increíbles que los mayores”, reiteró.

La estudiante del 5to año de bachillerato espera en este 2022 estrenar nuevas producciones musicales, entre ellas algunas “canciones que tienen mucho rato guardadas”. “Estamos haciendo un proyecto tan grande. Lo bueno se hace esperar”, adelantó.

A estos lanzamientos se unirán conciertos, giras de medios y la posibilidad de volver a Caracas para seguir impulsando su carrera, vida profesional que espera reforzar al graduarse y estudiar la carrera universitaria de Producción Musical.

“Aunque tengo cierto reconocimiento, no soy una artista grande, falta mucho para eso”, aseguró, a la vez que particularizó que dentro de su vida de joven deja alguna cosas para priorizar otras: su carrera. “Cuando es algo que te gusta tanto, que quieres y deseas hacer, dejas todo a un lado”, sumó.

Este año, justo el 15 de mayo, la cantante premiará a un grupo de personas que ganen la competencia de video dance con su tema "On The Top". Los participantes deberán grabar un audiovisual de un minuto y postearlo en su feed de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de D A N Y (@danygottera)

Tres seleccionados, primer, segundo y tercer lugar, serán los afortunados de obtener 1.000 dólares de premios. El jurado estará integrado por personalidades que no son del Zulia.

Finalmente, Gottera exaltó que Venezuela, con particularidad el estado petrolero, cuenta con “mucho talento que está escondido”.

“Muchas personas me dicen que no hay dónde grabar en Maracaibo. Si supieran que hay un estudio en cada esquina. Aunque hay talento, también está la mente y el estereotipo de no apoyar tanto a la cultura musical. Por ejemplo, es tanto el talento y apoyo que hay en Puerto Rico que es el país de los artistas urbanos”, reconoció.

Consideró que “las personas con renombre le hacen falta creer en la generación de relevo. Los artistas puertorriqueños, como Bad Bunny o Rauw Alejandro, acogen a los artistas nuevos y los apadrinan e impulsan”.