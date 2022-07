Dakota Johnson detalla la “psicótica” experiencia de filmar “Las 50 sombras de Grey”

Dakota Johnson contó que para hacer la película “Las 50 sombras de Grey”, ella estaba lista para hacer una versión muy diferente de que terminaron haciendo. Además, la actriz tuvo que seguir las indicaciones del director y el autor detrás de la serie al mismo tiempo.

"Yo firmé para hacer una versión muy diferente de la película que estábamos haciendo. Ella (E.L. James) tenía mucho control creativo, todo el día, cada día, y no paraba de pedirnos que hiciéramos determinadas cosas. Había partes del libro que no funcionarían en la película, como el monólogo interno, que además era increíblemente pedante en ocasiones. Era una lucha constante, un caos", narró la actriz a la revista Vanity Fair.

Para Johnson también fue difícil cuando Charlie Hunnam dejó el largometraje (fue reemplazado por Jamie Dornan), lo que llevó a James a desechar el guion original, reseñó Tiempo X.

"Hacíamos las tomas de la película que Erika quería hacer, y luego hacíamos las tomas de la película que queríamos hacer. La noche anterior, yo reescribía escenas con el diálogo anterior para poder agregar una línea aquí y allá. Era como un caos todo el tiempo", agregó.

“¿Estaba cerca de gritar la palabra segura? Si hubiera sabido en ese momento que iba a ser así, no creo que nadie lo hubiera hecho. Hubiera sido como, 'Oh, esto es psicótico'. Pero no, no me arrepiento", aseguró Dakota.

Además, se dijo que Johnson tuvo problemas con su coprotagonista, Jamie Dornan, quien encarnó al millonario Christian Grey.

"Nunca hubo un momento en el que no nos lleváramos bien. Sé que suena raro, pero es como un hermano para mí. Lo quiero mucho, muchísimo. Y siempre estábamos ahí para el otro. Había una gran confianza entre nosotros, nos protegíamos", aclarado la compañera sentimental del líder de Coldplay, Chris Martin.

El estreno de las Primeras sombras de Gray fue el 2015, le siguieron “Cincuenta sombras más oscuras” (2017) y Cincuenta sombras liberadas (2018).