Cortometraje venezolano presente en Festival de Cine de Buenos Aires

El cortometraje La Radio ha sido admitido en la Selección Oficial del Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI).

Carlos Novella Alcalá, estudiante de la Escuela Nacional de Cine, es el creador del cortometraje “La Radio”, el cual ha sido admitido en la Selección Oficial del Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI), organizado por el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

El cortometraje surge de las vivencias de Novella, al querer explorar la tensa convivencia entre “lo nuevo” y “lo viejo” en el pequeño espacio del lugar donde vive en Caracas, Venezuela.

La Radio narra la solitaria vida de Humberto, de 60 años. Un hombre que trabaja en un pequeño comercio de víveres acompañado por el sonido de su tradicional radio. Pero un día, el viejo aparato deja de sonar, por lo que Humberto, desesperado, recorre las calles de Caracas con su radio debajo del brazo buscando el repuesto que necesita para repararla. Sin embargo, las calles de la ciudad son hostiles y el repuesto que necesita ya no se fabrica. A pesar de ello, Humberto persiste en su búsqueda, ya que se niega a perder al aparato que le ha acompañado durante toda su vida.

“Reflexioné sobre aquellas personas que no se adaptan al actual mundo global donde impera la rapidez y los cambios constantes de la tecnología y se aferran a los elementos con los que crecieron. La historia de esas personas que no se adaptan a los ritmos de consumo de este tiempo, y que de alguna manera van en la dirección opuesta, es la historia que me interesaba explorar”, dijo Novella.

El corto de Novella fue el único cortometraje venezolano admitido en competencia americana de la edición 22° de Bafici 2021