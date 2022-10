Carlos Baute revela que un fan inspiró su nueva canción

Carlos Baute se inspira en la vida misma para crear. El cantante venezolano lanzó la noche del pasado jueves (27 de octubre) su nueva canción: “Ni la mitad”, y en medio de la promoción del mismo decidió revelar la historia que marcó su creación en plena pandemia.

El vocalista criollo, que ha ganado fama internacional con temas como “Colgando en tus manos”, “Quién te quiere como yo” y “El chisme”, entre otras, habló del tema y de cómo se gestó su creación con el medio radial español Cadena Dial.

“‘Ni la mitad’ habla de una relación que desgraciadamente llegó a su final, pero que se mantiene muy presente en la vida de uno”, comentó Carlos Baute al citado medio, revelando que el single comenzó a tomar vida en la época de la cuarentena fuerte por la pandemia

“En el momento que yo estaba viviendo en Letonia con mi familia, en esos días, yo no paraba de componer y me junté con mi querido productor y compositor Manu Chalud por Zoom, donde se sumó también Carlos Almazán. Cuando empezamos a hablar del tema quería componer, la onda y el estilo, les comenté que quería hacer una canción pop, de medio tempo y que a su vez moviera fibras”, relató.

Y añadió: “Les comenté una historia que me había inspirado mucho para ser realidad. Un fan me escribió por redes sociales lo que le estaba pasando; me cautivó desde el inicio de su carta, con la pasión que hablaba de su ex y las ganas locas (que tenía) de recuperarle. Noté tanto su amor de su parte que ese fue el motivo para que naciera esta canción”.

De ese primer momento, el cantante pidió ayuda a sus seguidores para terminar la canción, hace poco más de tres semanas. “¡¡¡Ya Salimos!!! Con mucho cariño, con mucha ilusión y con una canción que nace del corazón…’Ni la mitad’, espero que la hagan suya y la canten conmigo”, escribió luego de estrenar el tema el artista en su perfil de Instagram.

“Yo no sé, qué pasó. Qué sucedió, nosotros dos. Se fue rompiendo. Aquí por ti sigo despierto, oh, oh”, es parte de los que dice el tema en sus inicios “Y Aunque no es ni la mitad de lo que fue ayer, cada vez cada vez regreso y te confieso me conformo con un poco de tus besos”, destaca también más adelante.

El videoclip de “Ni la mitad” fue dirigido por Kiki Lobos y cuenta con un guion de Nacho Remon Valea. El clip, que recrea un poco la historia del surgimiento de la canción, presenta a Carlos Baute a punto de iniciar una sencilla presentación. “Cuéntame una historia y te la canto”, destaca un aviso colocado en una de las mesas, junto a una caja llena de escritos.