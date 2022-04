Alejo espera que su tema con Karol G "traiga cola"

El joven artista urbano puertorriqueño Alejo dijo este lunes a Efe tener "buenas esperanzas" por el éxito y las puertas que le abrirá su nuevo sencillo "Un Viaje", gracias a la colaboración de la conocida cantante colombiana Karol G.

"Tengo muchas y buenas esperanzas que este tema traiga cola", aseguró Rubén Alejandro, nombre verdadero de Alejo, que a pesar de su corta edad -18 años- cuenta ya con más de 4 millones de oyentes en la plataforma musical Spotify.

El tema, que se estrenó oficialmente el viernes y que incluye un video musical, cuenta con las interpretaciones de Alejo y Karol G, así como de los puertorriqueños Moffa y Jotaerre, también artistas noveles del movimiento urbano latino.

Según contó Alejo a Efe, la oportunidad para que Karol G fuese incluida en "Un Viaje" surgió después de publicar un video bailando ese tema en la red social de TikTok.

El video fue visto por el artista urbano colombiano Feid, quien colaboró con Alejo en el tema "Pantysito", el cual sobrepasó el millón de reproducciones en plataformas el día de su estreno.

Luego de disfrutar el video, Feid le preguntó a Alejo cuándo estrenaría la canción y, tres horas después, le volvió a telefonear para anunciarle que "alguien legendario" iba a colaborar en el tema. Esa sorpresa fue Karol G.

"En verdad Karol es una potencia mundial en el mundo latino. Este año va a estar bueno", aseguró Alejo, natural de la ciudad de Caguas y autodenominado "El favorito de las nenas".

"Yo no estaba claro del poder de las redes sociales hasta que pasó esto", admitió Alejo, firmado actualmente bajo el sello JUNGL, del productor musical y empresario puertorriqueño Jaime Cosculluela, hermano del rapero Cosculluela.

El video musical de "Un Viaje" se filmó en Medellín, Colombia, país de origen del padre de Alejo, Rubén Darío.

Alejo arrancó su carrera como intérprete urbano hace cuatro años, después de destacarse actuando y bailando en Talleres Danza Teatro de la Escuela de Bellas Artes de Caguas.

De su primer sencillo, "Malestar", admite que no le convenció el resultado pero que le ayudó a progresar e ir mejorando sus composiciones, las cuales describe como "románticas", pegajosas, pero analíticas.

"No me gusta que la gente haga canciones así porque sí, sino que al escucharla la analice, y aunque no se sienta identificada, pues que se la vacile. Solo trato de buscarle la vuelta", indicó.

Alejo, que también cuenta con otros temas como "Lo Enrola", junto a Juan Fran, "Amor de 3", "Se Dejó" o "Efectos Secundarios", trabajó en 2021 su primer EP (disco de pocas canciones): "32 de diciembre".