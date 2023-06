Actor zuliano Enmanuel Cano celebra el Día de los Padres con su hijo Dylan

El actor venezolano Enmanuel Cano celebra el Día de los Padres junto a su hijo, Dylan, de tres años y medio, en Dallas, Texas, donde residen. Este artista oriundo del estado Zulia muestra a través de su cuenta Instagram, @CanoelOriginal, los momentos de disfrute con su primogénito, disfrutando un asoleado día en el parque, manejando bicicleta y jugando en la nieve.

Cano es reconocido por sus múltiples participaciones como actor en novelas venezolanas, como “Mi ex me tiene ganas, “Las herederas “, “Los secretos de Lucía", y éxitos teatrales como “El mundo no es como lo pintan", “Felices infieles", “Emigrar es una lotería", y su más reciente que está pronto a estrenarse, “Divorciémonos mi amor, yo quiero papeles", en los Estados Unidos, donde radica desde hace cuatro años .

- Cómo papá, ¿qué es lo que más disfrutas?

- Creo que todo, hay que disfrutar cada segundo en compañía de los hijos, porque crecen tan rápido y no nos damos cuenta, y llegará el día que emprenda su vida, es que para un padre los hijos siempre serán nuestros pequeños, así ya sean adultos.

- ¿Quisieras tener más hijos?

- Por supuesto que sí, quisiera tener una niña y así tener el par, y quizás unos dos más, porque las familias grandes le dan alegría a una casa, he sido hijo único, y no es nada agradable . Así que sueño con una Navidad con todos mis futuros hijos reunidos en familia.

- ¿Qué nombre le colocarías y por qué?

- Siempre me han gustado los nombres cortos, porque en ocasiones menos es más, si logro la niña se llamaría Luna.

- Se rumora que estás saliendo con una modelo que también es venezolana, ¿sería ella la afortunada?

- Me sorprende la capacidad de inventar de los medios, no pueden verte en un restaurante dos veces comiendo con la misma persona porque ya te inventan una boda, no niego que he estado saliendo, pero hasta ahorita no he conseguido una que diga ella es la indicada, es que no busco una que esté de rumba en rumba todos los fines de semana, busco una con el mismo norte que yo, que me invite a emprender, hacer negocios y lo más importante, crecer y ser felices, agregó Enmanuel.

- Vemos que sueles llevar a tu pequeño Dylan a tus grabaciones y eventos, ¿cómo se siente?

- Sí me gusta que él vea a su papá trabajar, lo llevo cada vez que se puede, él ha crecido viendo hacer lo que me apasiona entre cámaras, luces y escenarios, le gusta mucho y ve con atención todo lo que hago, corretea por los pasillos y me aplaude cuando ve a los demás hacerlo en cada evento, eso me hace feliz.

- ¿Qué le aconsejas a quienes desean ser padres?

- Que es lo más bonito del mundo, darle vida a otro ser, que es el amor que jamás se acaba y el mejor título de vida que Dios nos ha dado.

