Twitter vuelve a permitir los anuncios políticos pagados

Fue en noviembre de 2019 que Twitter decidió poner fin a los anuncios políticos pagados en su plataforma, como una manera de transparentar la conversación en la red.

El entonces CEO de la compañía, Jack Dorsey, razonó que los anuncios políticos (que incluyen mentiras políticas) son problemáticos, ya que pueden usarse para "influir en los votos para afectar la vida de millones", reseñó DigitalTrends.

Sin embargo, Elon Musk acaba de revertir esa decisión.

We believe that cause-based advertising can facilitate public conversation around important topics. Today, we're relaxing our ads policy for cause-based ads in the US. We also plan to expand the political advertising we permit in the coming weeks.

— Twitter Safety (@TwitterSafety) January 3, 2023