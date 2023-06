Tres áreas en las que la inteligencia artificial está mejorando nuestras vidas

"Cuando la gente se entera de que soy investigadora de robótica e inteligencia artificial (IA), generalmente obtengo una de dos reacciones: o hacen bromas sobre Terminator y 'la rebelión de las máquinas', o se emocionan y me preguntan qué tan pronto su carro se conducirá solo". Así lo dijo Daniela Rus en su artículo "Rise of the robots: are you ready?", publicado en el diario Financial Times.

"Debemos explicarle a la gente cómo funcionan para que comprendan de manera adecuada sus posibilidades y limitaciones, para que puedan entender que, de hecho, son herramientas que se pueden usar para el bien común, para mejorar la vida de las personas", dijo Rus.

Creo que la gente le tiene miedo a lo que no entiende. En este momento, pareciera que estas nuevas tecnologías en torno a los modelos de lenguaje tuviesen poderes sobrehumanos", añadió.

En medicina, la IA busca, entre varios objetivos, mejorar la detección precoz de una enfermedad y el tratamiento que se ofrece.

Rus expresa que las tecnologías de traducción forman parte de lo que se conoce como el campo de procesamiento de lenguaje natural o modelos de lenguaje extenso.

Si usas Waze, Google Maps o cualquier otra herramienta de navegación, ya estás usando IA porque todas las estadísticas y predicciones para conducir de un lugar a otro utilizan esa tecnología”, señala Rus.

“Una de las herramientas que son intrínsecamente buenas o malas, es lo que decidas hacer con ella. Como cualquier otra, como un cuchillo, el fuego, se puede usar de diferentes maneras y debemos asegurarnos de que sea utilizada por razones positivas”.