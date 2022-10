“The Witcher” anuncia un remake del primer videojuego de la saga

Los miles de fans de la saga "The Witcher" han recibido una de las mejores noticias posibles por parte del estudio CD Projekt Red: han comenzado a trabajar en el remake del primer videojuego que se llevó a las pantallas de las aventuras del brujo Geralt de Rivia.

We're thrilled to reveal that, together with @Fools_Theory, we're working on remaking The Witcher using Unreal Engine 5 (codename: Canis Majoris)!

We want to do this right, so please be patient — it's gonna be a while until we can share more details.

⚔️ https://t.co/6VCAokPgXs pic.twitter.com/ERFOXQrUEP

— The Witcher (@witchergame) October 26, 2022