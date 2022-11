FANB incauta 50 kilos de cocaína en operativos antidrogas en Táchira

Militares venezolanos incautaron 50 kilos de cocaína en operativos antidrogas efectuados en el estado Táchira (oeste), fronterizo con Colombia, y en costas del noreste del país, informó este viernes el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Lárez.

En su cuenta de Twitter, el funcionario señaló que en Táchira efectivos de la institución militar detuvieron a dos hombres que ocultaban 23 kilos de cocaína en los neumáticos de repuesto de un vehículo.

"Venezuela no cultiva ni consume drogas, y no somos plataforma para ese comercio", expresó en la red social, donde compartió imágenes que muestran la droga incautada y a los sujetos de espaldas.

En Táchira PAC La Pedrera, #FANB detiene a 2 sujetos quienes ocultaban 23 kg. de cocaína en los neumáticos de repuesto de su vehículo. No pasarán !

Venezuela no cultiva ni consume drogas y no somos plataforma para ese comercio ! pic.twitter.com/FE66XV0zrR

— GJ. Domingo Hernández Lárez (@dhernandezlarez) November 12, 2022