Denuncian a las FAES de presuntamente secuestrar a pareja de comerciantes en Lara

Rafael Ramírez y su esposa Anny de Ramírez, quienes son comerciantes, viajaron desde el municipio Morán del estado Lara, hasta Barquisimeto, para introducir una denuncia en la Fiscalía Superior del Ministerio Público, asegurando que fueron víctimas de un presunto secuestro por parte de funcionarios adscritos a las FAES Lara. Los denunciantes fueron acompañados por el opositor Guillermo Palacios.

Ramírez contó que el 20 de marzo, a su local en El Tocuyo, municipio Morán del estado Lara, llegaron unos hombres identificándose como funcionarios de las FAES Lara, quienes le pidieron que los acompañara hasta el vehículo para hacerle unas preguntas. Una vez en el vehículo, los funcionarios presuntamente le exigían la entrega de 10 mil dólares a cambio de su libertad.

La amenaza era que me iban a sembrar droga, que nos iban a llevar a mí y a mi esposa para Caracas y que la cosa iba a estar más comprometida”, afirma el comerciante, quién se dedica a la venta de café en granos y quien ese día se vio “sometido” a vender sacos de café para poder encontrar el dinero que le pedían bajo amenaza.

Ramírez y su esposa pasaron 24 horas presuntamente privados de su libertad de manera ilegítima, hasta que los mismos funcionarios los llevaron a Barquisimeto, a una hora de distancia de El Tocuyo, hasta la sede de la Dirección de Inteligencia y Estrategias, adscritas a las FAES Lara, ubicada en la calle 48 de la ciudad, donde presuntamente los atendió el mismo jefe de la brigada. “El jefe dijo dos cosas, uno no estés hablando y dos te van a llevar para El Tocuyo de vuelta y bueno si puedes dar algo lo das, si no puedes no des”, afirmó el comerciante.

La pareja introdujo la denuncia, así como las pruebas del presunto delito que cometieron los uniformados, asegurando que quieren marcar “un antecedente” para que no se repitan este tipo de “procedimientos erróneos” en el estado Lara.

Estos hechos se deben investigar, aquí hubo un secuestro a un ciudadano venezolano y es una violación fragante de los derechos humanos y sobre todo porque esto lo están practicando los organismos de seguridad y en el caso de las FAES, que es uno de los más letales, además que actúan con total impunidad”, aseguró Palacios.

A su vez, informó que estos casos serán llevados a discusión en Comisión Delegada, ya que no es el caso de Ramírez solamente, sino que es una acción recurrente en las zonas foráneas del estado Lara, en contra de productores del campo y comerciantes, quienes no se atreven a denunciar por temor a represalias.