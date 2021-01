Carlos Alaimo: “Los problemas de la gente tampoco están en la agenda del gobierno interino”

Los problemas de la gente ya sabemos que no están en la agenda del Gobierno de Maduro, pero no aceptamos que no estén en la del gobierno interino.

Es la hora de tener un presupuesto al sector social conducidos con protocolo y transparencia para resolver el tema de salud y alimentación.

Rechazamos que los recursos solo sean destinados a la burocracia y sostén de vida de una cúpula o élite política.

En la propia voz del presidente de la AN informa de 80 millones de dólares en gastos burocráticos y 20 millones en temas legales. Y el pueblo muriéndose de hambre y de falta de medicamentos.

Carlos Alaimo.