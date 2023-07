Freddy Superlano denuncia que el Gobierno nacional le retiró su pasaporte

En un viaje que el candidato a las primarias, Freddy Superlano se disponía a realizar hacia Colombia, le fue retirado su pasaporte debido a "ciertas inconsistencias" en el documento.

Así lo detalló el partido Voluntad Popular a través de una nota de prensa publicada en su portal web, dónde afirmaron que el evento se registró este miércoles cuando Superlano cruzaba el puente internacional Atanasio Girardot, mejor conocido como Tienditas. Se dirigía a una reunión con venezolanos en Bogotá, a fin de exponer sus propuestas como candidato a la elección de este #22Oct.

"Cuando venía a la ciudad de Bogotá (…) caí en una trampa en el puente de Tienditas, me quitaron el pasaporte. Me entregaron una boleta de presentación. Debo presentarme este 27 de julio en Caracas. Dice que mi pasaporte tenía ‘inconsistencias’. No sé cuáles porque me lo dio el mismo Saime, el de la dictadura”, expresó Superlano en rueda de prensa desde Bogotá.

Por su parte, la tolda naranja denunció el hecho a través de Twitter, donde explicó que el argumento de las autoridades fue descartado por el partido, dado que aseguran que el documento es "absolutamente legal" y fue emitido por la autoridad estatal competente, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime).

"Es un absurdo. Es una trampa orquestada por el régimen para tratar de detener a un venezolano dispuesto a luchar por Venezuela" agregó Superlano.

Pese a estar inhabilitado para ejercer cargos públicos, como otros candidatos, el representante de Voluntad Popular competirá en octubre en los comicios internos del antichavismo, un proceso que pidió defender de "amenazas" como la posibilidad de que el Tribunal Supremo suspenda el proceso.