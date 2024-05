Municipio de Colombia muestra “preocupación” por idea de Mulino de cerrar el Darién

Tras la victoria de José Raúl Mulino en las elecciones presidenciales de Panamá el pasado 5 de mayo, su propuesta de cerrar la selva de Darién causó preocupación entre sus países vecinos, y la alcaldía de Necoclí, en Colombia, es la primera en pronunciarse ante la situación.

El municipio del departamento de Antioquia mostró su “profunda preocupación” ante la propuesta del presidente electo de bloquear la ruta migratoria, que separa a Sudamérica con el norte del continente.

Durante su campaña, Mulino habló acerca de “cerrar Darién y repatriar a todas estas personas como corresponda”, ante lo que solicitará la ayuda de los países de la región implicados en el flujo migratorio.

Según el ministerio de Seguridad Pública panameño, 132.320 migrantes atravesaron de forma ilegal la región fronteriza con Colombia durante el primer trimestre de 2024, de los cuales 84.031 provienen de Venezuela.

Ante ello, solicitan al Gobierno nacional que aborde la crisis migratoria “de manera articulada y coordinada”, y que la responsabilidad no puede recaer únicamente en Necoclí.

“No estoy diciendo que pongamos una cerca ni mucho menos, no es lo que me anima, eso es imposible hacerlo, pero sí hay mucha tecnología que se puede usar y sobre todo desincentivar el ingreso de población migrante al país”, expresó Mulino.