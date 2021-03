Sobalvarro: “La reactivación de las Zonas de Desarrollo Economico Especial impulsarán la economía de Venezuela”

El pasado lunes el reconocido economista, Alberto Sobalvarro, a través de su programa “Visión Global” transmitido en las pantallas de Coquivacoa TV, Telecolor, Santa Bárbara TV y Canal 11 del Zulia con respecto al decretó del Presidente de la República, Nicolás Maduro sobre la reactivación de las Zonas de Desarrollo Económico Especial, expresó que ” ya era hora de colocar en funcionamiento estas Zonas Francas, así como se había planteado en este programa de “Visión global”, como regímenes aduaneros especiales territoriales en Venezuela, estrategia exitosa para el desarrollo económico, social, sostenible y humano en el contexto internacional, es una salida a la crisis económica”.

Destacó que una de las maneras de reactivar la economía de Venezuela, es a través de la reactivación de las zonas francas, como el proyecto de la Zona Franca Internacional Guajira (ZOFIG), “señor Gobernador Omar Prieto, no nos quedemos dormidos en los laureles de este hermoso proyecto que necesita la Guajira venezolana, la subregión Guajira, el Zulia y Venezuela, vamos a colocarnos en sintonía con el Gobierno Nacional con el Presidente Nicolás Maduro, usted mismo llevo allá en el mes de marzo la propuesta de la ZOFIG, la cual está pre aprobada, aprovechemos señor Gobernador, este servidor esta a la orden para acompañarlo o nombre una comisión que vaya hasta Caracas hablar en el Ministerio de Industria y Comercio con Tareck El Aissami viceministro de economía, para que llegue al presidente esta hermosa solicitud del ZOFIG, dentro del marco de desarrollo económico de las zonas económicas especiales, una salida a la crisis financiera”, dijo. Destacó que una de las maneras de reactivar la economía de Venezuela, es a través de la reactivación de las zonas francas, como el proyecto de la Zona Franca Internacional Guajira (ZOFIG),, dijo.

Resaltó que desde el CIVEEG y desde el programa “Visión Global” se ha trabajado en una investigación y un análisis con todo un grupo de profesionales en los temas para reactivar la economía del país, por lo que “nos podemos a la orden de nuestros Alcaldes, Gobernadores, Ministros, del Presidente y de la Comisión de Economía y finanzas de la soberana Asamblea Nacional, hacerle una verdadera propuesta de como se debe reactivar las Zonas Económicas de Desarrollo Especial, los Puertos Libres, las Zonas Francas no solamente las que están establecidas en el país y se encuentran en este momento cerradas, paralizadas y deterioradas y que con este decreto se van a reactivar, sino como el mismo hijo del presidente Nicolás Maduro Guerra diputado hizo la propuesta de una Zona Económica Especial en el estado de la Guaira y en el Zulia, nosotros hicimos la propuesta en la Guajira Venezolana con la ZOFIG, el alcalde del Municipio Colon Blagdimir Labrador tiene también la propuesta y el ante proyecto de la Zona Franca del Sur del Lago”, destacó.

El economista señaló que este decreto bajo el numero 4443, en el cual se establece que se exonera del pago del impuesto de valor agregado, así como cualquier impuesto, tasa o gravámenes aduaneros a las mercancías que ingresan al territorio aduanero nacional, que formen parte del equipaje de los pasajeros procedente de la zona libre para la inversión turística en la península de Paraguaná, estado Falcón o del puerto libre de Nueva Esparta siempre y cuando en su conjunto no excedan de un valor en moneda nacional al equivalente a tres mil veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela.

Subrayó que para la reactivación de la economía es necesario llamar a los empresarios nacionales y extranjeros para aprovechar la oportunidad que nos está dando el Presidente para ir de nuevo abrir las empresas, las industrias, comercios, las cooperativas y todo lo que se encuentre para que el libre transito de mercancía fluya tanto en las exportaciones al exterior como la importación, pues se entiende que Venezuela está en medio de un bloqueo bestial económico de los EEUU que tiene sufriendo al pueblo venezolano para axfisiar la economía y derrocar al Presidente de la República, “el pueblo se solidariza con el Presidente Nicolás Maduro, en seguir solicitando el levantamiento definitivo del embargo económico, la suspensión de las sanciones económicas, la eliminación total y el levantamiento total de las medidas coercitivas unilaterales que a impuesto el gobierno de los EE.UU, que no permiten a la nación hacer importaciones de los productos del país”, dijo.

En materia de covid-19, Sobalvarro detalló que desde el inicio de la pandemia la suma total de casos es de 114.441.348, de los cuales están activos 47.017.051, con 2.538.681 fallecidos y 64.242.573 recuperados. En Venezuela la cifra total de contagios es 139.545, mientras que la tasa de recuperados se encuentra en 94% del total de casos, al sumar 131.215 sanaciones con tratamientos gratuitos que garantiza el Gobierno Bolivariano, a la fecha hay 6.557 casos activos, y lamentablemente 1.348 fallecidos. En Zulia la cifra de casos acumulados es 13.902 de los cuales 611 están activos.

En otro tema, indicó que la nueva convención petrolera ancló el salario al valor del Petro, donde los trabajadores de la industria pasaron 2.30 a 120 dólares mensuales, la indemnización para la criptomoneda se convierte en referencia para el mercado salarial, Sobalvarro felicitó al diputado Elbano Sanchez y a la Comisión de Energía y Petróleo de la soberana Asamblea Nacional por el trabajo que están haciendo y por lograr la convención colectiva para los trabajadores de la industria petrolera.

El economista indico que espera “que los montos que se propusieron en el programa “Visión Global” a través de Nivel Optimo de Liquidez Monetaria (NOLIM), que pudieran ser hasta de 135 dólares de salario no se quede solamente allí con los trabajadores de la industria petrolera, sino que vaya también a los trabajadores de la minería, textiles, economía industrial, metalmecánica, a todos los trabajadores del país públicos y privados y pensionados, Venezuela tiene capacidad para que esos salarios sean revertidos aparte de sumarle los subsidios, es necesario tener salarios reales para que los trabajadores puedan aumentar su capacidad de compra, de 2,30 a 120 dólares es un salto bastante significativo”, dijo.

Destacó que el salario es la mayor riqueza de los trabajadores, no se puede jugar con el salario de los trabajadores y se tiene que estar en sintonía, con los precios de referencia en el mercado, que a causa de la dolarización ilegal de la economía y de la inflación en bolívares porque no hay bolívares, los trabajadores necesitan y requieren de salarios dignos.

En la agenda alternativa económica mundial post-pandemia, el economista resaltó que la Ministra del Poder Popular de Comercio Nacional, Eneida Laya, se reunió con su par Sirio, para promover y establecer acuerdos de cooperación económica, en medio de la guerra que está resistiendo Siria por la intromisión e injerencia de los EEUU, que quiere establecer un total control con mercenarios con ayuda también de los gobiernos de los países de la Unión Europea, así como derrocaron al Presidente de Libia Muamar el Gadafi, en Irak a Sadam Huseín, cualquiera que sea la procedencia de su sistema político de gobierno, “se tiene que respetar todos los derechos que tienen los pueblos de elegir sus gobiernos, porque no se hace nada en Arabia Saudita donde Joe Bidem dijo que no promoverá, ni estimulará ningun castigo para los responsables del Gobierno y se acusa al príncipe, hijo heredero del trono de Arabia Saudita del asesinato de un periodista, pero las relaciones que mantiene los Estados Unidos de Norteamérica con Arabia Saudita no le permiten por supuesto hacer injerencia por lo que no reclama el asesinato del periodista”, dijo.

