¿Puede el Gobierno boicotear las primarias de oposición?

La Comisión Nacional de Primarias fijó el próximo 22 de octubre como fecha para las elecciones internas de la oposición con un cronograma establecido desde hace un mes y con la posibilidad de que un dirigente opositor inhabilitado gane el proceso, un escenario que pudiese jugar una carta a favor del oficialismo rumbo a las presidenciales de 2024.

Aún no se establece un reglamento del proceso y faltan partidos por anunciar sus precandidatos, pero no será hasta mediados de junio que se conozcan de forma oficial los nombres de los postulados por las toldas opositoras, ¿es una oportunidad para que el Gobierno pueda boicotear el proceso y acentuar divisiones dentro de la oposición?

En voz de Benigno Alarcón Deza, director del Centro de estudios políticos y de gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), el Gobierno sí va a intentar sabotear las primarias pero con una estrategia que no comprometa su posición rumbo a las presidenciales de 2024.

“Yo creo que lo primero es que el Gobierno va a ser cuidadoso en el proceso de cómo hacerlo, porque puede tener consecuencias como el anuncio de más sanciones por parte de Estados Unidos y sus aliados”, dijo el experto en conversación con Versión Final.

A su criterio, las elecciones primarias son una oportunidad que el oficialismo pueda acentuar las divisiones en la oposición y tratar de imponerse en las presidenciales: “El gobierno no tiene mayoría de votos y necesita fragmentar el voto opositor o generar abstención para ganar”, precisó.

Su perspectiva es similar a la de Luis Aguilar, presidente de Polianalítica, quien resaltó que Diosdado Cabello, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), ha mencionado en sus últimos tres programas “Con el mazo dando”, que las primarias no se van a realizar.

“Cabello dice que van a imponer candidatos por consenso. Es evidente que intenta generar una matriz de opinión para causar descontento y dudas ante el proceso primario, entendiendo que el objetivo estratégico del Gobierno es estimular que las primarias sean un fracaso”, refirió vía telefónica a esta redacción.

Tiempo al Gobierno

Pese a la latente amenaza que representaría un candidato unitario de la oposición para enfrentar a Maduro en 2024, los expertos aseguran que el oficialismo analiza minuciosamente las primarias de la Plataforma Unitaria y espera su desenlace para actuar.

El politólogo y miembro de Foro Cívico, Jesús González, asegura que el primer boicot que enfrenta la Unidad es a nivel interno de las primarias porque mantiene diferentes visiones que no logran reconciliar.

“El primer gran saboteador del proceso de primarias es que se debe comenzar con acuerdos de todos los candidatos y no se ha logrado, por ejemplo, el tema del registro de venezolanos en el exterior o la utilización de máquinas del Consejo Nacional Electoral para contabilizar los votos”, sumó el analista.

Otra de las posibilidades sería el auto boicot de los mismos candidatos, quienes podrían utilizar las primarias para atacarse, desprestigiarse y generar polémica, según Aguilar.

“En este contexto, pareciera que el Gobierno está dejando que sean los mismos precandidatos presidenciales que desprestigien las primarias con ataques internos”, asegura el titular de Polianalítica.

Primaria sin aparente “Caballo de Troya”

Según los analistas, hasta el momento, no se ha vislumbrado un precandidato opositor con vínculos al Gobierno dentro de las primarias pero advierten sus riesgos en el proceso.

“Hasta ahora no he visto candidatos que uno pueda identificar como ‘Caballos de Troya’ del Gobierno dentro del proceso, y no podría señalar a nadie como candidato del Gobierno que esté ahí para sabotear el proceso, por los menos los que sabemos que van a participar en las primarias”, acentuó Benigno Alarcón Deza.

El también profesor explicó que las primarias son un método de elección para definir a un candidato unitario que debería ser reconocido por todos los partidos opositores, por lo que colocar un “infiltrado” no sería necesario.

Sin embargo, el politólogo Luis Aguilar advierte que sí sería una posibilidad de boicot y que de ejecutarse, sería una situación incontrolable para la Unidad.

“El Gobierno pudiera fortalecer una candidatura interna en las primarias, si ve que un candidato que represente una amenaza política para ellos toma fuerza dentro de la oposición (…) esta sería una situación que no podría controlar la oposición”, alerta el analista.

Por otro lado, el director del Centro de estudios políticos y de gobierno de la Ucab, refirió que las inhabilitaciones políticas contra algunos dirigentes opositores fueron impuestas con violación a las normas jurídicas vigentes, por lo que instó a elegir un opositor dentro de los precandidatos pese a las restricciones ante el CNE.

Destacó que solo convocar a los dirigentes habilitados dejaría por fuera a los aspirantes “más importantes”, y que tampoco existe ninguna garantía de que sean inhabilitados a futuro, además, sería reconocer una medida impuesta sin aparente sustento legal.

“Hay que dejar que todos participen porque no podemos avalar una inhabilitación irregular, una vez se defina el candidato le tocará a la oposición pelear y luchar por la habilitación del candidato que puede que suceda o no, pero es el primer paso que se debe dar”, finalizó.