¿Plan para minar primarias? Especialistas advierten sobre estrategia para reflotar el consenso

Suspicacia. Molestia. Preocupación. La renuncia de María Carolina Uzcátegui de la Vicepresidencia de la Comisión Nacional de Primarias no sólo sacude el tablero político nacional, sino que muestra cómo los intereses políticos mezquinos se transforman en la principal amenaza para la consulta que pretende legitimar la candidatura unitaria opositora para las presidenciales de octubre de 2024.

El contenido de la carta de renuncia en el que Uzcátegui exhibe preocupación y las recientes manifestaciones de optimismo sobre el rumbo del proceso, documentados en redes sociales días antes, generan múltiples reacciones.

En la misiva, dirigida al presidente de la Comisión, Jesús María Casal, Uzcátegui indica que la meta establecida sobre el número de centros de votación no ha podido ser alcanzada y luce cuesta arriba por los tiempos del cronograma. Agrega que no hay garantías con el proceso de voto manual para que los resultados del proceso sean un reflejo de la voluntad de los venezolanos. "El proceso está siendo utilizado por intereses que, lejos de creer en la fortaleza del proceso democrático, juegan a enrumbarnos por proyectos personales y no colectivos”, esgrime.

Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, asegura que aunque algunas de las preocupaciones detalladas por Uzcátegui son problemas reales y complejos de resolver, relacionado con la cantidad de centros y la totalización, resulta “extraña” la forma en que trae a colación otros problemas y temas superados como el voto en el extranjero.

Nunca nadie dijo que la Primaria sería fácil. Lo que es difícil de entender es que personas que sabían que sería un camino minado, abandonen su responsabilidad cuando aparecen los primeros obstáculos, en vez de trabajar para superarlos. ¿Por qué aceptaron el cargo entonces?”, se preguntó Alarcón.

Politólogos y analistas, en redes sociales, temen que la renuncia sea un nuevo zarpazo de organizaciones políticas, como Un Nuevo Tiempo, con Manuel Rosales, único líder opositor que crítica abiertamente el proceso y ordena su línea de discurso con el que pareciera querer escuchar Nicolás Maduro y la cúpula del Psuv, todo tras su notorio hundimiento en las encuestas.

En ese escenario, Rosales y Henrique Capriles impulsarían una alianza. “El plan para implosionar las primarias está en pleno desarrollo. Previsible y a la vez mezquino. Intensificarán la campaña ‘pro-consenso”, alerta Henkel García, analista e instructor en Finanzas.

Increíble cambio de postura

Debo decir que de los 25 actos de los que salimos más energizados y con mayor entusiasmo fuimos los miembros de la Comisión de Primarias que viajamos hasta cada una de estas localidades y compartimos con esa gente tan entusiasta, tan determinada a participar y no solamente a participar votando sino a participar con su esfuerzo, en qué ayudo, cómo colaboro o cómo me integro. O sea, hay un sentimiento de necesidad de participar impresionante”.

Las palabras difundidas hace una semana en video y durante una entrevista telefónica de Uzcátegui, afianzan las dudas en torno de su real razón para desmarcarse de la directiva que organiza la consulta. “No hubo un solo estado en el que no viéramos a gente de pie aplaudiendo, rebozaron las expectativas de los organizadores. Ahora sí lo puedo decir con propiedad, Venezuela toda está contagiada con entusiasmo y determinación para el 22 de octubre”, aseguraba, pletórica.

Para Jorge Lazo Cividanes, PhD y Profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Ottawa, Canadá, el gobierno socialista, como cualquier régimen de corte autoritario, utiliza sus tentáculos para impedir que la elección de 2024 represente una amenaza a su estabilidad. “Una negociación no será igual antes/sin primarias que con/después de las primarias. Todo el mundo sabe cuál es la apuesta del régimen”, afirma.

¿Hay tiempo?

Eugenio Martínez, periodista especializado en el tema electoral y Director de Votoscopio, ofrece un análisis técnico sobre el escenario actual. “¿Es fundamental María Carolina Uzcátegui para organizar la primaria? No. En absoluto. De hecho, no lo es ninguno de los integrantes de la Comisión. Los verdaderamente importantes, desde una perspectiva logística, son las personas que integran al equipo técnico-asesor”, asegura.

Sin embargo, Martínez recuerda que al momento de anunciar que la primaria sería autogestionada (sin el CNE), el presidente de la Comisión de Primaria Jesús María Casal explicó que se daría un lapso de seis semanas para encontrar los 2.500 espacios (públicos y/o privados) que podían utilizarse como centros de votación. Y ese lapso para encontrar los espacios culmina este viernes. “A la fecha no se ha terminado esta tarea en los principales estados”, advierte.

No tener definidos los 2.500 centros de votación, en su opinión, impacta en la realización de las siguientes etapas del proceso: nucleación de electores e impresión de cuadernos de votación. “¿Este es un problema insalvable? Es complejo de resolver, pero aún es posible hacerlo. La Plataforma Unitaria debería estar abocada a precisar si los temores de Uzcátegui son reales y cómo corregirlos”.

Casal acaba de exponer que la Comisión realiza esfuerzos coordinados con las juntas regionales para garantizar que la cantidad de centros de votación se mantenga en la banda establecida, entre los 2.500 y 3.500. Además, añade que el puesto de vicepresidencia lo ocupará Mildred Camero, suplente de Uzcátegui.