María Corina Machado prevé impulsar la privatización de "cientos de empresas del Estado"

La candidata por Vente Venezuela a las primarias, María Corina Machado, reiteró, durante una entrevista concedida a La Nación, que de ser electa presidenta en el 2024 impulsará una privatización de empresas del Estado.

Hay que a ir a un proceso masivo, transparente e impecable donde vamos a privatizar ciento de empresas que tiene el Estado. Yo sí creo en la iniciativa privada, pero para eso tiene que haber estado de derecho y respeto a la propiedad privada. Hay algunos que quieren llegar al poder para que las empresas sean de ellos. No, nosotros queremos llegar al servicio público para darle poder a la gente", aseveró.

Asimismo, indicó que actualmente el Gobierno "no puede" hacer este proceso de privatización. La solución, según Machado: "traer capital de sectores privados y que puedan escoger quién es su proveedor en los servicios públicos".

"Yo les digo algo: Pdvsa tiene 116 compañías ¿Cuál es la que no quieren privatizar? ¡No quieren privatizar el gas, no! Quieren que los venezolanos sigan mendigando y dando la vida por una bombona de gas ¡No señor!, yo quiero una Venezuela donde haya gas por tubería hasta el último pueblo de este país y eso no lo puede hacer el Estado ¿Con qué plata?", expuso.

Según Al Navío, la opositora María Corina Machado y Benjamín Rausseo, más conocido como "El Conde del Guácharo", siguen al frente de la intención de voto para las primarias de la oposición, de acuerdo con la firma Datanálisis.

El presidente de Datanálisis, José Antonio Gil Yépez, señaló en una entrevista con la emisora Circuito Éxitos de Unión Radio que los venezolanos siguen buscando alternativas políticas diferentes a lo establecido para resolver los problemas económicos.

