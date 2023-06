María Corina Machado confrontó a guardias que le impidieron el paso en alcabala

María Corina Machado prometió a funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) recursos para vivir bien en caso que llegue a ganar las primarias opositoras y si logra a vencer a Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales.

Su declaración se dio en medio de una alcabala que presuntamente se le impuso para que no siguiera con su gira por el país. Machado denunció que fue el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) el que pidió a los GNB que no la dejaran continuar su curso, por lo que decidió bajarse del carro en el que se trasportaba y hablar cara a cara con los uniformados.

“Yo voy a derrotar a Maduro”, dijo la representante de Vente Venezuela a los funcionarios. Añadió que de lograrlo, buscará poner a las Fuerzas Armadas al servicio de la nación.

“Ustedes no solo van a tener sueldo mínimo, sino que su familia va a vivir bien. Van a poder llegar a la casa y mirar los ojos a sus hijos porque van a estar al servicio de un país”, dijo a la cara a un GNB.

Machado sentenció que “la fuerza armada defiende a la nación, no a un cuerpo político”.

"Así me detuvieran en la alcabala, no nos vamos a detener, ni que me tranquen la calle o puente. Esta lucha es por ustedes”, fueron sus últimas palabras en su reclamo para poder pasar la alcabala.