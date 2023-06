María Corina ante intentos de inhabilitación: "A mí no me van a extorsionar" 

La candidata a las primarias opositoras por el partido Vente Venezuela, María Corina Machado, respondió durante una entrevista a los rumores de que la administración de Nicolás Maduro pretende inculparla de la denominada "Operación Armagedón".

Según el portal 800 noticias, Machado considera que el chavismo trata de incluir su nombre en varios expedientes militares desde hace tiempo para acusarla de cualquier cosa y así materializar otra inhabilitación política en su contra. "Tenían eso allí guardado como un mecanismo de extorsión y ahora lo sacan a flote, a mi no me van a extorsionar, yo soy no extorsionable", afirmó.

La dirigente de Vente Venezuela sostuvo que las acciones del oficialismo obedecen al liderazgo que la opositora ha alcanzado los últimos meses como precandidata presidencial.

Esto ya es una elección presidencial lo que ha comenzado y el régimen lo tiene muy claro porque ellos si saben lo que está pasando en el país, ellos si saben como se les han desmoronado esas bases de control social y de represión con las cuales pretendían dominar a la sociedad venezolana", indicó.

Al ser consultada sobre si realmente estuvo vinculada a los hechos, la dirigente opositora dijo que "no hay operación, están culpando a hombres inocentes, oficiales y soldados que en su mayoría lo único que se destacaron además de cumplir su juramento fue no callarse frente a los atropellos que están ocurriendo en las Fuerzas Armadas".

Machado aseguró que siempre ha mantenido conversaciones con funcionarios militares activos y retirados y ha visto de cerca la situación que atraviesa la Fuerza Armada. "Me los encuentro en alcabalas y a todos ellos les digo, aguanten porque va a llegar pronto el momento en que ustedes van a cumplir la constitución".

#22Jun | «¡Claro que he hablado con militares!»@MariaCorinaYA sobre su contacto con uniformados y el intento de inhabilitación. Vía - El Canal de Nitu pic.twitter.com/6TIaEqHkYF — 800 Noticias (@800Noticias_) June 22, 2023

