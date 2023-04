Juan Guaidó no busca asilo en EE. UU. ni descarta su candidatura a las primarias

El dirigente político Juan Guaidó aseguró que no busca asilo político en Estados Unidos y que no ha descartado su candidatura a las elecciones primarias de la oposición, a realizarse el próximo 22 de octubre.

Luego de su llegada a Miami, este martes 25 de abril, conversó vía telefónica con The Associated Press y dijo que, aunque salió del país por motivos políticos, su intención no es solicitar asilo político en territorio norteamericano.

“Tendré reuniones de trabajo y evidentemente también tiempo de evaluar la situación de seguridad, entre otras cosas”, declaró en su primera entrevista desde el exilio.

El expresidente del llamado gobierno interino denunció en múltiples ocasiones haber recibido amenazas de cárcel por parte del gobierno de Nicolás Maduro. En su contra pesan varios procesos judiciales abiertos por delitos que van desde usurpación de funciones hasta presunta corrupción.

Sobre los comicios internos de la oposición para elegir al candidato presidencial, dijo que este proceso "sigue siendo un objetivo importantísimo en el corto plazo”.

“En este momento tengo esta situación de persecución y descartar cualquier cosa en este momento sería simplemente aceptar las condiciones de una dictadura”, comentó en referencia a su participación en las primarias. “Por el contrario, estamos luchando por condiciones para todos”.

Guaidó dijo a la AP que el Gobierno estadounidense intervino cuando se le amenazó con ser deportado después de cruzar la frontera con Colombia y pretendía tomar un vuelo desde Cúcuta hacia Bogotá.

“Básicamente, hubo una amenaza de que eso podría ser causal de deportación”, comentó. “Eso fue vía telefónica (con) funcionarios diplomáticos. Fue gracias a la mediación de los Estados Unidos que, en mi caso, yo siento que no me deportaron”.

Señaló que un funcionario del gobierno de Estados Unidos le entregó un boleto para volar a Miami después de que agentes migratorios colombianos lo escoltaron al aeropuerto de Bogotá.

Su esposa y sus dos hijas continúan en Venezuela, situación por la que está preocupado. Añadió que sopesa “todas las opciones” respecto a su futuro.