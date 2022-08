José Ignacio Hernández: "PJ ha sido el principal obstáculo para salvar a ConocoPhillips"

El exprocurador del gobierno interino José Ignacio Hernández aseguró que el partido Primero Justicia (PJ) ha sido el principal obstáculo para recuperar ConocoPhillips porque impidió que se aprobara la dotación de fondos para "sufragar los litigios". Además, denunció que la tolda aurinegra lo ha difamado y atacado sistemáticamente.

A través de un hilo en Twitter, Hernández escribió: "No es casualidad que la organización Primero Justicia y el régimen de Nicolás Maduro pretendan responsabilizarme por el caso Conoco, con base en falsas acusaciones. Como siempre, daré respuesta de manera transparente: PJ parece creer que la defensa judicial del caso Conoco corresponde a Pdvsa, cuando lo cierto es que corresponde a la República, la cual no contó adecuadamente con la autorización de la AN/2015 para poder actuar ante las Cortes. De acuerdo con el procurador especial, profesor Sánchez Falcón, Venezuela no pudo comparecer en el juicio Conoco pues la AN/2015 nunca autorizó el presupuesto para contratar abogados de Venezuela".

Aseguró que desde mayo de 2019 advirtió que la falta de recursos para la defensa de Venezuela en el caso Conoco podía ocasionar daños al patrimonio público y lamentó que "a pesar de todos los esfuerzos, esta situación no logró solventarse. El principal obstáculo provino de la organización Primero Justicia".

"En octubre de 2019 se presentó rendición de cuenta a la Comisión Permanente de Finanzas sobre la gestión de los abogados, advirtiéndose -de nuevo- de la precaria situación de la defensa judicial del Estado. Pero en enero de 2020, PJ se opuso a la dotación de fondos para sufragar los litigios. Se envió una extensa comunicación, una vez más, dando toda la información relevante y solicitando una reunión. Pero la organización Primero Justicia nunca respondió", dijo.

Hernández fustigó que PJ haya emprendido una "política sistemática de ataque y difamación" en su contra, "ignorando no solo todas las comunicaciones que envié como procurador, sino además, las comunicaciones que he enviado con posterioridad, por ejemplo, en enero de 2021".

Y precisó que estos "ataques" comenzaron en 2020, cuando el entonces diputado Rafael Guzmán lo amenazó "por no haber seguido los lineamientos políticos de PJ".

Hernández reprochó que desde PJ lo responsabilicen por lo que ha pasado con ConocoPhillips. "La semana pasada el régimen de Maduro -quien me ha perseguido, ha acosado a mi familia, y confiscó mi hogar en Venezuela- me acusó falsamente por el caso Conoco, y ahora lo hace Primero Justicia. La misma práctica repudiable, lesiva de DD. HH.".