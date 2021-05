Henrique Capriles sobre las elecciones: Queda poco tiempo para tomar decisiones en colectivo

Pelear por el voto, apresurar el paso, una salida política consensuada y no perder el tiempo con soluciones poco creíbles. Así considera Henrique Capriles Radonski deben ser los próximos movimientos de la oposición. Indicó que dentro del país hay sectores que no quieren que haya negociaciones entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, pues lo contrario los haría perder su estatus quo.

“Queda poco tiempo para tomar decisiones en colectivo”, sostuvo, al tiempo que no descartó otras opciones, como la solicitud de referendo revocatorio contra Maduro, propuesto recientemente.

“No abramos 200 frentes. Tenemos que bailar pegado y avanzar juntos para un objetivo que nos hemos propuesto. Hay que ver qué dice la Constitución, una negociación se hace necesario en este sentido, para que no ocurra lo de 2016″, señaló.

Asegura que esas conversaciones deben darse con la mayor discreción posible y que el sector contrario al gobierno debe sentarse en esas mesas porque se hace necesario una reconstrucción de las estrategias para dar con un cambio en el país.

“Todos los temas de negociación y acuerdo deben ser llevados con la máxima discreción. Esto no es un tema para los micrófonos ni para la televisión (…) Un proceso de negociación que se ventile, poner nombres, empezar con la agenda, ahí estaba Maduro en los micrófonos… si así se va a llevar la negociación, las posibilidades van a estar muy comprometidas”, advirtió.

Argumentó durante su participación en el espacio Con La Luz de Efecto Cocuyo que se hace hora de que los sectores cedan en algo, no sigan “vendiendo” humo y mostrando propuestas que no han generado resultados, pues, para él, la estrategia maximalista no funcionó y se puede “seguir vendiendo fantasías”.

“Hoy en día la oposición no es una opción de poder, no podemos seguir hablando como si tuviéramos el 80 % del país con nosotros, ese momento ya pasó, ahora tenemos que reconstruir. No podemos regalar los espacios políticos”, dijo.

Aseguró en esta entrevista con las periodistas Luz Mely Reyes, directora de Efecto Cocuyo, e Ibis León, reportera de política, que tener dos rectores afines a la oposición es una asunto positivo y que personalmente los respalda en su labor.

“Yo defiendo los dos rectores que tenemos en el CNE. Esa designación del CNE es un primer paso, pero no es suficiente, pues faltan condiciones. Eso movió el tablero, pero todavía hay que resolver muchas cosas”, añadió.

Indicó que es de los que piensa que Maduro no quiere que haya elecciones limpias, por lo que entonces hay que retarlo a que se produzcan. “El voto moviliza, el voto organiza, el voto reta. La oposición necesita recuperar ese camino”, dijo.

Descartó asimismo tener aspiraciones a presentarse como candidato a esas próximas elecciones regionales del 21 de noviembre próximo. “Yo he defendido la no continuidad del poder y la reelección perpetua. Sería ir contrario a lo que he defendido. Yo no me voy a lanzar a nada; no soy precandidato, ni aspiro a serlo a la gobernación del estado Miranda, ya cerré ese ciclo. Yo creo en una sola elección”, expresó.

Aseguró que todos esos pasos deben darse con la participación de mediadores del extranjero.

“Creo que la comunidad internacional es un aliado muy importante, pero más allá de la comunidad internacional, lo importante es lo que piensa la gente en el país, cómo hacemos que la gente crea nuevamente en la ruta electoral”.