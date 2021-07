Gobierno promete a empresarios favorecer producción local y realizar reuniones por sectores

En la primera reunión realizada el viernes 30 de julio del relanzado Consejo Superior de Economía Productiva, funcionarios de la administración de Nicolás Maduro prometieron a representantes del sector privado nacional realizar reuniones por sectores económicos para conocer las situaciones y necesidades particulares de cada uno y tomar prontamente medidas que favorezcan la producción local sobre las importaciones.

“El gobierno habla de sustitución de importaciones por producción nacional. Nos dijeron que venían medidas en torno a ello. Pareciera que viene la eliminación de la exoneración de aranceles, aunque sea gradual, que también se acepta. Lo que nosotros pedimos es que eliminen la exoneración de aranceles a los productos que se pueden producir en el país y que siga entrando lo que tenga que entrar pero pagando aranceles e IVA”, dijo a TalCual una fuente del sector privado que se encontraba en la reunión con el gobierno.

La fuente dejó claro que los empresarios no piden proteccionismo sino igualdad de condiciones, pues mientras los productos importados entran sin pagar impuestos arancelarios ni IVA, el aparato productivo nacional enfrenta una pesada carga fiscal, además de factores como la crisis de los servicios básicos, la escasez de combustibles y la falta de unidades de transporte para la movilización de trabajadores que eleva sus costos de manera exponencial. Esto hace que el sector manufacturero compita con desventaja contra los bienes importados, la mayoría vendidos a precios más económicos que los elaborados en el país.

La fuente empresarial consultada por este medio señaló que los funcionarios oficialistas mostraron la intención de comunicarse y trabajar mancomunadamente con el sector empresarial. Sin embargo, manifestó que aún existe desconfianza por parte de los dirigentes empresariales debido a fallidas experiencias pasadas. “Siempre ha ocurrido más o menos lo mismo: se anuncian buenas intenciones y un diálogo, pero al final no sabemos si en verdad se concretará o no todo lo que allí se dice. No sabemos nada”.

“Igual nosotros tenemos que sentarnos con quien tiene el poder, no tenemos otra alternativa que seguir insistiendo. Está pautado un programa de reuniones con sectores por separado”, añadió la fuente.

Por parte del sector privado, en el encuentro estuvieron Carlos Fernández, presidente de Fedecámaras; Adán Celis Michelena, primer vicepresidente de Fedecámaras; Luigi Pisella, presidente de Conindustria; Tiziana Polesel, presidenta de Consecomercio; Leopoldo Ocampo, presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción (CVC); y Juvenal Arveláez, presidente de la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (Cavidea).

Por su parte, la vicepresidenta del gobierno de Maduro y ministra de Economía y Finanzas, Delcy Rodríguez, dijo que uno de los acuerdos de la primera reunión fue llevar a la oficialista Asamblea Nacional (AN) electa en diciembre de 2020 el llamado Proyecto de Ley de Compras Públicas, en el cual se establece que el Ejecutivo garantizará al mercado los productos nacionales y “que lo que emerja de nuestros sectores productivos con grandes potencialidades tengan garantía de que van a tener ubicación en el mercado”.

“Lo que emerja del proceso productivo de nuestros sectores con grandes potencialidades, tengan garantía de qué va a tener ubicación en el mercado”, expresó Rodríguez.

Por su parte, Tareck El Aissami, vicepresidente sectorial de Economía y ministro de Petróleo, indicó que el gobierno “siempre ha estado enfocado en un solo objetivo, que es producir por Venezuela”. Señaló que entre 2016 y 2018 “se configuró un plan de crecimiento y prosperidad” que se lanzó en agosto de 2018, el cual, sin embargo, no tuvo los resultados prometidos por el gobierno. Todo lo contrario, las medidas que componían el paquete económico, principalmente la reconversión monetaria con la que se le eliminó cinco ceros al bolívar, fracasaron.

Un “error”

Juan Pablo Olalquiaga, expresidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), aseguró que el resultado de las recientes gestiones de dirigentes empresariales con las autoridades del gobierno de Maduro no ha sido bueno, lo que “atribuyó a la inexistencia de un verdadero plan que beneficie a las empresas ni al país en su conjunto”.

“Más que dividir al empresariado, el gobierno lo que ha hecho es acabarlo. El hecho de que tuvimos 12.700 empresas industriales y hoy queden solo 2.000 es la mayor demostración de eso”, expresó en una entrevista con el portal La Gran Aldea.

Sobre la presencia de Rodríguez en la Asamblea Anual de Fedecámaras, Olalquiaga señaló: «El que no se haya producido una transición política, obliga a buscar que las condiciones en las que opera la economía se mejoren a través de algunas políticas públicas mínimas, que el régimen puede ejecutar. Aunque es algo pequeño, ciertamente puede ser de ayuda; y eso es lo que quiere la directiva de Fedecámaras. Pero lo manejaron muy mal, porque cuando te tomas una foto pública con un representante del régimen de la importancia de Delcy Rodríguez, la legitimas, tanto a ella como al régimen, sin obtener nada como contrapartida».