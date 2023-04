FCU-UCV: "Los estudiantes seremos garantes y observadores de las primarias"

Jesús Mendoza, presidente de la Federación de Centro Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (FCU-UCV), anunció que desde la máxima casa de estudio se estructuró un comité estudiantil con la finalidad ser veedores y garantes de las elecciones primarias prevista para el próximo 22 de octubre.

“La UCV está dando ejemplo porque somos la primera casa de estudio que se encuentra organizada para el proceso histórico que vamos a vivir el 22 de octubre, un proceso donde todos los jóvenes tenemos una cita importante para ir a votar”, manifestó el dirigente juvenil durante una rueda de prensa.

Acotó que “los estudiantes seremos garantes y observadores de las primarias” e instó a los jóvenes del país a participar en las primarias con el objetivo de definir un candidato que represente a la oposición venezolano en las presidenciales de 2024.

“Hemos entendido que el actual sistema económico no nos ha dado resultados, no nos permite conseguir préstamo, el sistema educativo nos da una deserción de más del 50 %, es decir, el actual sistema fracasó y no nos está dando respuesta a los jóvenes venezolanos”, lamentó Mendoza.

En ese contexto, sostuvo que “la única manera de cambiar el modelo político es cambiando el gobierno por eso el 22-Oct entendemos que es indispensable que participemos para que salga un candidato o candidata que unifique todas las propuestas de la oposición y luchemos para que en 2024 tengamos un gobierno distinto”.

“La primaria va y va porque los estudiantes vamos a participar activamente, es el momento que nos une en el camino a la transición democrática que necesitamos”, añadió José Luis Texeira, miembro de la junta directiva del comité estudiantil.