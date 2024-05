Edmundo González sobre reunirse con Maduro: "Tendremos que sentarnos en algún momento a conversar”

"Al chavismo no me gusta verlo como un enemigo sino como un adversario político”, dijo en una entrevista con El Nacional. El candidato opositor resaltó que no tiene pensado imaginarse un escenario de derrota frente al oficialismo. Al ser consultado sobre posibles conversaciones con los Estados Unidos, el diplomático mencionó que la persona encargada de esa labor es Gerardo Blyde