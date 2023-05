El 56% de las organizaciones políticas apoyan la asistencia del CNE en las elecciones primarias

Más de la mitad de las organizaciones políticas que integran la comisión asesora técnico electoral de la Comisión Nacional de Primaria (CP) apoyan la asistencia del Consejo Nacional Electoral (CNE). De 16 que la conforman, nueve están a favor mientras que otros cinco están en contra.

A través del registro que realiza el portal, se pudo conocer que los partidos Convergencia y Todos Somos Unidad no dieron su postura al respecto, reseñó Efecto Cocuyo.

El partido de Primero Justicia respalda la decisión, sin embargo, su abanderado Henrique Capriles, desestimó la posibilidad del uso del captahuellas.

La Comisión de Primaria solicitó al órgano rector la autorización para usar las máquinas de votación sin las captahuellas para proteger la identidad de los votantes, pero el ente rechazó la petición argumentando que se trata de un sistema integrado, lo que significa que de usarse las máquinas tendrían incorporado el sistema de identificación biométrico.

Por su parte, los partidos Voluntad Popular y Copei también apoyan la asistencia técnica siempre que se garantice la protección de los datos de electores. De esa forma, el candidato Carlos Prosperi del ala de Acción Democrática señaló que no puede caer en la "novatada" de no participar en estas elecciones.

En la misma línea, el líder del partido Un Nuevo Tiempo, Manuel Rosales, manifestó la necesidad de aceptar las primarias con el acompañamiento que traigan.

“Cómo digo que no voy con ese CNE y luego cómo iremos a las elecciones presidenciales (…) No puedo negar el sistema automatizado que me hizo gobernador”, aseguró el opositor.

Los partido de Fuerza Vecinal, Movimiento por Venezuela, Upp89 y Benjamín Rausseo, también manifiestan su apoyo para la asistencia técnica del CNE. En el caso del Movimiento por Venezuela, el secretario general Simón Calzadilla, opinó que sería positivo recibir el apoyo técnico en los términos que está solicitando la Comisión de Primaria, dado que el sistema automatizado en Venezuela no tiene cuestionamiento alguno, ya que los fraudes se han perpetrado fuera del sistema automatizado con el forjamiento de actas.

En contraste, los candidatos César Pérez Vivas, de Concertación Ciudadana, María Corina Machado de Vente Venezuela y Delsa Solórzano, de Encuentro Ciudadano, señalaron que están en contra de lo que consideran sería una "injerencia del CNE".

“Vamos a hacer las primarias y vamos a convocar a nuestro pueblo sin la interferencia y la mano peluda de Maduro que lo que está buscando es sabotear estas elecciones”, expresó Vivas.