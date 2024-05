¡Es oficial! Poppy Playtime tendrá su película “live action”

La productora Legendary Pictures habría cerrado un acuerdo con Mob Entertainment, estudio creador del videojuego Poppy Playtime, para llevar la franquicia de horror interactivo a la gran pantalla con una película live action.

La información la dio a conocer The Hollywood Reporter. La revista estadounidense afirma que el proyecto será liderado por Don Murphy y su esposa Susan Montford, quienes recientemente produjeron el remake de Faces of Death, próximo a estrenarse.

Mob Entertainment, compañía independiente, fundada por los hermanos Zach y Seth Belanger en el 2015, rechazó otras ofertas para la recreación del popular videojuego.

Todavía no hay una fecha concreta para iniciar la filmación de la película que espera emular el éxito de otros juegos adaptados como Super Mario Bros, Five Nights at Freddy’s o, más recientemente, la serie de Fallout.

Legendary fue la empresa encargada de producir aciertos de taquilla como la trilogía de Batman protagonizada por Christian Bale o, más recientemente, la saga del “Monsterverse” que juntó a Godzilla y King Kong en un mismo universo.

Poppy Playtime es un “horror puzzle” indie en primera persona. Se estrenó en la plataforma de Steam el 15 de octubre del 2021, año en el que contó con más de 12 millones de descargas.