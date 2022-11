Economista advierte que el 2023 no será "un año muy optimista para Venezuela"

El economista y profesor universitario, Daniel Lahoud, expresó que si Venezuela quiere tener un verdadero futuro prometedor, necesita un "plan serio por parte de los políticos".

Asimismo, sostuvo que el Gobierno debería hacer la reducción en dos impuestos para atraer la inversión extranjera a la nación caribeña, reseñó el portal Banca y Negocios.

Los capitales extranjeros quieren una seguridad patrimonial, que no me expropien, que me den la seguridad de que no me van a expropiar, pero fundamentalmente lo que quieren son impuestos bajos", comentó.