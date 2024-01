Diosdado reitera que "no permitirán planes conspirativos" de la oposición

Durante su programa "Con el mazo dando" de este miércoles, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, reiteró la firme posición del Gobierno ante aquellos que buscan promover invasiones contra el territorio venezolano. "Nosotros vamos en contra de aquellos que han querido pedir invasiones en contra del país", advirtió.

Estas declaraciones siguieron a las revelaciones hechas por el presidente Nicolás Maduro sobre presuntos planes conspirativos, durante su memoria y cuenta ante la Asamblea Nacional (AN). Allí señaló la implicación de diversas personas, incluyendo militares retirados y civiles, en estos planes que según él buscaban desestabilizar al país.

Cabello detalló que Maduro mencionó cuatro eventos, incluido uno programado para la madrugada del primero de enero. Ante esto, el número dos del chavismo destacó la rápida acción de los organismos de seguridad para desmantelar la conspiración y anunció que próximamente se revelará toda la trama.

Ya basta", enfatizó Diosdado Cabello, haciendo referencia al daño que estos planes podrían causar al país. Reveló detalles del contenido del documento conspirativo, señalando la intención de ingresar por el estado Táchira y mencionando la primera cabeza que debía "rodar", en este caso, la del gobernador Freddy Bernal.

El líder chavista destacó la captura de algunas personas vinculadas a estos planes y señaló que comparten un perfil: son expertos en buscar entre los oficiales retirados a aquellos con menor liderazgo y ascendencia.

Cabello apuntó que el Estado no tolerará ese tipo de acciones y que aquellos quienes se sumen a conspiraciones asumirán su responsabilidad.

En relación con el plan de desarticulación de conspiraciones, el oficialista reveló la presencia de un Ministro de Defensa para un supuesto gobierno de transición, detallando que se ha encontrado evidencia que respalda estas afirmaciones.

En un tono firme, Cabello concluyó: "No nos vamos a dejar tumbar, no nos vamos a dejar que embochinen al país, no vamos a permitir guarimbas, no vamos a permitir terrorismo ni violencia".

Lee más: