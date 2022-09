Antonio Ledezma presentó en Miami su libro La Tumba, historia del secuestro en Venezuela

"La memoria del dolor para no olvidar"

El ex alcalde metropolitano de Caracas ahora en el exilio dijo que “su obra es un homenaje a las victimas de las torturas y de la persecución política que por mas de 22 años viene desarrollando el régimen chavodamurista en un país que tendrá en este libro la memoria del dolor padecido para no olvidar jamás esos hechos para los que esperamos la justicia indispensable”. El evento tuvo lugar en la sede del Interamerican Institute For Democracy que preside el ex alcalde de Miami Tomas Regalado y coordina el ex ministro boliviano Carlos Sánchez Berzain. La presentación del libro estuvo a cargo del escritor y militar retirado de Venezuela Bernardo Jurado y los comentarios del director ejecutivo de IDEA, Asdrúbal Aguiar, de Tamara Sujú directora del Instituto Casla y de la embajadora María Teresa Romero, todo el curso del acto fue moderado por la exministra venezolana Betarice Rangel Mantilla.

Antonio Ledezma hizo “un llamado a todos los sectores que ahora están dispersos dentro y fuera del país a que hagamos un esfuerzo por consolidar un eje auténticamente unitario para poder liberar a Venezuela de las garras de la tiranía que hoy han secuestrado sus instituciones”. Para Antonio Ledezma “sin unidad será imposible dejar atrás esta historia de terror que sigue protagonizando Maduro con la asesoría castrista y con el respaldo de enclaves extranjeros que se están acomodando en el territorio nacional como son los iraníes, rusos, además de la red de cárteles del narcotráfico y del terrorismo”. Antonio Ledezma deploro que “hoy la dirigencia de debata en un carnaval de candidaturas presidenciales, regalando lo que queda de este año y dando por perdidos los años siguientes, creyendo, ingenuamente, que de un dialogo con esa banda criminal saldrán soluciones y que bajo la tutela de esa corporación criminal será posible realizar elecciones libres, eso es mas que una quimera”, aseguro Ledezma en su intervención.

Antonio Ledezma “ofrece y pide actos de desprendimientos de su parte, como las deberíamos tener todos los dirigentes, si de verdad estamos comprometidos con la causa suprema de liberar a Venezuela, porque mientras sigamos destruyéndonos unos a otros, mientras persistan las ambiciones personales colocadas por encima de la idea suprema de terminar con esa catástrofe, Maduro continuara liquidando lo que nos queda de nación”, comento Ledezma ante un auditoria abarrotado de asistentes que se hicieron presentes en el evento. Las personalidades que hablaron respaldaron la iniciativa de Ledezma de organizar a los millones de venezolanos que están en la diáspora para que se unan a los que resisten dentro del país, “esos que adentro saben ´como se bate el cobre´ y que requieren de nuestro aliento”, había comentado Antonio Ledezma.

Finalmente Ledezma sugirió que “todos los lideres dentro y fuera del país se avoquen a fortalecer la investigación que cursa en La Corte Penal Internacional y mantener viva la llamarada de la lucha por la libertad de su país”.