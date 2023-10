Alcalde Sobalvarro considera necesario acuerdo político para solucionar problemas sociales y económicos en Venezuela

El reconocido economista Alberto Sobalvarro, alcalde Bolivariano del municipio Almirante Padilla, a través de su programa “Visión Global+Plus” transmitido por las pantallas del Canal 11 del Zulia, se refirió a los 531 años de la Resistencia Indígena recordando que en 1492 tras el grito de terror de Rodrigo de Triana, cuando divisó las costas de La Española, Haití (lo que hoy se conoce como República Dominicana), se inició la invasión a Latinoamérica y el Caribe con un saldo de más de 80 millones de hombres y mujeres de los pueblos originarios masacrados y también muertos por las enfermedades que traían los colonizadores o el Imperio Español.

Explicó “a nosotros en Venezuela, a partir del 2000, se nos enseñó que el 12 de octubre no es un día para festejar ni celebrar nada, es para conmemorar la resistencia de estos pueblos originarios, de las islas del Caribe hasta Venezuela cuando llegó aquí el invasor español en 1498, por Macuro al Oriente, provenientes de Trinidad y Tobago, viniendo después a las costas occidentales, exactamente por la boca de la Barra, en la Isla de Zapara en 1499, Alonso de Ojeda, Américo Vespuccio y Juan de la Cosa, cartógrafo que hizo el primer mapa”.

Sobalvarro agregó que en la Constitución, capítulo 8, artículos 119 al 126, está plasmado todo lo que el presidente de la República Hugo Rafael Chávez Frías, le legó a los pueblos originarios, para que se mantuvieran en sus territorios, dentro de la nación venezolana, reforzando sus derechos y reconocimientos, porque antes definitivamente eran invisibles. Manifestó “me corresponde por mandato de esta Constitución y legado del comandante Hugo Rafael Chávez Frías, por instrucciones del presidente de la República Nicolás Maduro Moros, declarar a Almirante Padilla municipio Indígena, por ello en estos últimos seis meses se dio un proceso bellísimo que iniciamos con la ruta democrática, participativa y protagónica del poder originario. Al respecto, se nombró una comisión a través de la Dirección de Protección Social y de la Subdirección de Movimientos Sociales y nos fuimos a todas las comunidades indígenas, localizando 12 núcleos indígenas e hicimos una asamblea informativa, eligiendo una comisión electoral y 48 delegados indígenas (4 indígenas por cada comunidad, 2 hombres, 2 mujeres, 2 adultos y 2 menores entre 15 y 30 años) y fuimos a un proceso para la elaboración de un anteproyecto de ordenanza que fue debatido y discutido en las dos parroquias y 12 núcleos indígenas”.

Detalló que el 12 de octubre se promulgó la ordenanza sobre la Creación, Organización y Funcionamiento del Instituto Autónomo de Pueblos Originarios del municipio Almirante Padilla y fue electa la junta directiva. “Este es el regalo del día de la resistencia indígena que hace el municipio Almirante Padilla a los pueblos originarios, para que sea revisada, debatida, estudiada, leída y observada en la Subregión Guajira y todas las comunidades indígenas del Zulia y de Venezuela. Estamos a la orden para enviarles este hermoso proyecto desde la conformación de la Asamblea, para que se siga promoviendo y que sean nuestros pueblos originarios los que redacten su propia ordenanza en cada comunidad, logrando que el Instituto Municipal Autónomo de Pueblos Originarios sea redactado solamente por ellos mismos, pues así le estamos dando en verdad cumplimiento a esta soberana Constitución” afirmó.

En otro tema, sobre la firma de acuerdos parciales entre el gobierno nacional y la plataforma unitaria de la oposición venezolana para alcanzar las garantías políticas como parte de la renovación del diálogo en Barbados, el economista consideró necesario que se llegara a un acuerdo político para dar salida a los problemas sociales y económicos que se suscitaron, y alcanzar la estabilidad, paz, convivencia, permitiendo vivir en armonía y unidad a la totalidad de los venezolanos, “aplaudimos la entereza y entrega tanto de la comisión del gobierno como de la oposición patriota, vamos a llamarla así porque es la oposición que está buscando salidas democráticas, electorales, dentro del marco de esta Constitución y de la ley, como tiene que ser. Tenemos que agradecer el esfuerzo que hace nuestro Presidente de la República Nicolás Maduro Moros, la Asamblea Nacional y los diputados tanto del oficialismo como de la oposición, porque todos han puesto un granito de arena para llegar a ese acuerdo” dijó.

Expreso que lo más importante sobre este acuerdo es que se deriva de ahí la unidad, unión, paz y la convivencia de los venezolanos como una sola familia, “la venezolanidad es la que gana ahí, es el pueblo el que gana ahí, no gana ni el gobierno ni gana la oposición, porque son partes fundamentales de lo que se está debatiendo y conquistando, pero el verdadero ganador es la patria y los valientes patriotas venezolanos, que vamos a tener por lo menos un poco más de paz, tranquilidad, convivencia y respeto mutuo entre todos, seamos de cualquier partido de derecha, izquierda, centro izquierda o centro derecha. Lo más importante es la estabilidad política, social y económica; que nuestros muchachos vayan a las escuelas, liceos, universidades; que nuestros profesionales y técnicos trabajen; que nuestros emprendedores y empresarios trabajen y produzcan”.

En cuanto a la gestión en el municipio Almirante Padilla, el Alcalde indicó que el pasado sábado se inició la tercera y ultima etapa de prueba del sistema hidrológico en Isla de Toas, consistente en bombear agua a la totalidad de los sectores de la parroquia, logrando que funcionara perfectamente. Puntualizó que están a la espera esta semana de los recursos para comprar el sistema de bombeo nuevo, “lo importante es que en el Cerro El Buey, cada vivienda va a contar con su válvula para tener agua, sin necesidad de ir a carretear ni nada, 100% de agua en Isla de Toas, ya está lista la estación de bombeo de Punta Arenal, listos también los tanques de bombeo, la tubería de seis y de 10 pulgadas. Van saliendo algunos desperfectos o averías producto de la presión del agua o presurización y lo que tenía 15, 10, 8 años sin mojarse está cediendo, pero estamos ahí un cúmulo de hombres, mujeres, ingenieros, asesores, encabezado por el ingeniero Pedro Aguilar junto al equipo de Palmar, Rosa, Hidrolago, Corpoelec, trabajadores de servicios públicos de la alcaldía, las coordinaciones de agua y electricidad trabajando, creo que si no nos da tiempo esta, la próxima instalamos el nuevo sistema de bombeo y en una más estaremos dándole uso continuo semanal, mensual a todo el sistema hidrológico de Isla de Toas al cual hemos bautizado maestro Amado Pereira” aseguró.

En el ámbito internacional, con relación al conflicto entre Israel y Palestina, se refirió a la tensa entrevista que le hizo un periodista de la BBC a Husam Zomlot, embajador palestino en Reino Unido y asesor del presidente Abbas, a quien se le preguntó si apoyaba el ataque de Hamas contra Israel y él le responde “Yo no vine aquí a decir si estoy de acuerdo o no, yo vengo aquí como representante del gobierno palestino”, Sobalvarro consideró que la pregunta fue sesgada, tiene su motivación política e inclinación de este señor periodista hacia el embajador, queriendo que ante el mundo emita opinión si está de acuerdo o no con que Hamas ataque Israel. Señalo “mire quien tiene un verdadero ejército militar potente, con armas de última generación, con municiones, fusiles, tanques, helicópteros, aviones, portaaviones, barcos, lanchas, equipos fluviales y anfibios es Israel, Palestina no tiene ejército, tiene grupos revolucionarios en armas defendiendo su territorio, esa es la verdad, el problema ahí es que definitivamente la Organización de las Naciones Unidas revise la historia de Palestina, que revise quién ocupó primero esos territorios, si fueron los filisteos o los judíos y que se recompense o se compense al pueblo palestino para que pueda vivir, convivir en paz”.

Acotó que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas rechazó una solicitud del Estado de Palestina para que cesara el fuego, porque fue bombardeado un hospital y hay centenares de muertos, “la barbarie, el holocausto que sufrieron o que sufrió el pueblo judío en Europa, en la Segunda Guerra Mundial (que tiene una trágica deuda histórica de 6 millones de muertos), pareciera que es el holocausto que Israel le está aplicando al pueblo de Palestina. La sociedad israelí o la Palestina son pueblos, son sus gobiernos, es la potencia en la que se ha convertido Israel apoyada por los Estados Unidos de Norteamérica y por la Unión Europea, quienes con ese ejército sofisticado y de forma indiscriminada, bombardeando las 24 horas del día desde el 15 de octubre para acá a todo un pueblo indefenso”.

Hizo un llamado a dialogar con la ONU, potencias del mundo, UE, líderes de los cinco continentes del planeta, para que a los palestinos se les dé su territorio, puedan vivir en paz, sembrar sus alimentos, tener sus intercambios comerciales, su independencia, soberanía y autodeterminación y, seguro se acaba el conflicto. Preguntó “Por qué los Estados Unidos de Norteamérica no invita a los israelíes que vayan a ocupar los desiertos de Arizona y los hagan productivos? Ah, eso si no, pero si están en contra de los palestinos y todo el mundo o creen que la gran mayoría está a favor de los israelitas, no, hay manifestaciones en los EE. UU., en el mismo Israel, de jóvenes, mujeres, profesionales que están abogando por el fin del bombardeo, igual que en todos los países del mundo, nosotros, aquí en Venezuela, nuestro presidente Nicolás Maduro Moros ha sido muy responsable con su política exterior, condenando el ataque israelí contra el pueblo palestino, ha estado en contacto con la autoridad única de el gobierno de Palestina para darle el apoyo a través de Egipto. Ellos tienen más o menos un poco más de 10 años con sus fronteras tomadas por el ejército israelí, no permiten que les llegue ni por aire, mar, tierra, ni bajo ninguna circunstancia, alimentos, medicinas, insumos o equipos, es decir, una condena total, hasta un muro están construyendo, aparte que los colonos se siguen asentando, aprovechándose y apoderándose de manera invasiva de su territorio”.

En materia económica, sobre el otorgamiento de la licencia amplia para producción y comercialización de petróleo y gas en Venezuela, Sobalvarro indicó que una vez que a través del diálogo se firman los acuerdos de Barbados, inmediatamente llega esta decisión del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, donde suspende algunas sanciones contra Venezuela y libera la comercialización temporal de petróleo, gas, oro, asi como la intervención o práctica en las transacciones financieras en dólares del Banco Central de Venezuela y el Banco de Venezuela, la permisología para que la empresa Conviasa pueda ir hasta los Estados Unidos con pasajeros, carga, y deportaciones que se están haciendo de venezolanos que se encuentran con estatus migratorios ilegales en los EE. UU.

“Pero estas noticias no pueden ser de sanciones levantadas temporalmente, necesitamos que el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica definitivamente levante todas las sanciones económicas contra la República Bolivariana de Venezuela, que cese el bloqueo, las medidas coercitivas unilaterales, porque somos una República independiente, soberana, autodeterminada, por lo cual tenemos derecho a hacer negocio con los recursos que poseemos, energéticos, agrícolas, ganaderos, piscicolas, acuicolas, de todo lo que pudiéramos producir, como lo que se tiene en el Arco Minero del Orinoco, la Faja Petrolífera del Orinoco, Lago de Maracaibo, Cuenca de Occidente, en los Llanos, Oriente, tenemos derecho de producir para satisfacer el consumo de los venezolanos y colocar el excedente en la exportación, no solamente de energía, gas, petróleo, oro, coltán, alimentos, por eso el fomento del presidente de la con el anuncio y aprobación por parte de la Asamblea Nacional de la Ley de Diversificación de Exportaciones No Petroleras y la creación del fondo para cubrir esas transacciones, esas exportaciones, lo cual nos va a dar un gran alivio”.

Aseguró que poder de nuevo explorar, explotar, refinar, exportar libremente petróleo, gas, oro, va a generar divisas, regularizar las exportaciones que se venían haciendo, mayormente intercambios de alimentos por petróleo, oro, gas. El economista subrayó “primero vamos a incrementar la producción de petróleo que hace 10 años atrás estaba más o menos en 3 millones 250 mil barriles diarios y que hoy no llega al millón de barriles diarios para satisfacer la demanda interna del consumo de gasolina, gasolina de avión, gasoil para camiones y equipos y maquinarias en el campo. Ahora vamos a tener esas ventajas comparativas con la explotación y refinación petrolera, debemos reactivar ese parque refinador, las que tenemos aquí en el Bajo, Costa Oriental del Lago, en Anzoátegui, en Puerto Cabello, Maturín, donde tengamos refinerías ahora vamos a poder explotar el petróleo que necesitamos para producir lo que consumimos y poder exportar los derivados como gasolina y también el petróleo como materia prima”.

Resaltó que Venezuela esta entre los principales 10 países con reservas de Gas del mundo, recordó la interconexión Venezuela-Colombia con el gas por la Guajira, proyecto hermoso del presidente Chávez, la interconexión desde Venezuela por Brasil, con Suramérica hasta Bolivia, “somos un gran país con inmensas reservas de petróleo, gas o energía necesaria para el consumo de los Estados Unidos de Norteamérica, pero vamos a hacer ahora el negocio en un ganar-ganar, donde gane Venezuela y nuestro pueblo, donde se mantenga la estabilidad política, la paz social, el crecimiento y desarrollo económico, sostenido y sustentable de Venezuela, solamente así esto podrá hacerse realidad”.

Finalmente reiteró “dije que tenemos el triángulo perfecto ideado por el presidente Maduro Moros: las UPPAz, ley de Exportaciones No Tradicionales y las Zonas Económicas Especiales, ese trinomio, triángulo, será el apalancamiento para el resurgimiento, crecimiento y desarrollo económico de Venezuela, dentro del marco sostenido y sustentable. Abogamos por salvar la naturaleza, porque nuestro pueblo viva de nuevo feliz sin bloqueo y sin sanciones”.