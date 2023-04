Eugenio Montoro | La inteligencia artificial y el superhombre

Con alguna frecuencia nos encontramos escritos que relacionan a la poderosa inteligencia artificial con el super hombre de Nietzsche. Pues no es así y trataremos de explicarlo.

La idea del super hombre es un planteamiento revolucionario de Nietzsche de cómo ser un hombre con capacidad de superarse a sí mismo y que rompe con las tradiciones morales impuestas en especial por el cristianismo. Dice que cada ser humano puede establecer sus propios valores, no es difícil entender por qué a los curas no les gusta Nietzsche y no solo a los nuestros pues con su “übermensh” manda largo al carajo a todas las creencias que establecen conductas morales rígidas a sus fieles. Muchas de sus frases son famosas “lo que no te mata te hace más fuerte”, “los monos son demasiado buenos como para que el hombre descienda de ellos “toda convicción es una cárcel”.

Es posible que lo de súper se asocie fácilmente con alguien muy poderoso y ya conociendo el inmenso poder potencial de la inteligencia artificial se caiga en el error de que esta hará poderosísimo al humano.

Ciertamente la I.A. sorprende a cualquiera pero aún le faltan algunas cosas para llegar a ser como los humanos, una es la creatividad, otra la iniciativa y por último una muy difícil como lo es la empatía. No quiere decir que no llegarán a tener también estas tres cosas algún día.

Una de las aplicaciones recientes y abundantes es el uso de la I.A. para asuntos políticos, con ella podemos poner a cualquier político o persona a decir cualquier cosa con un intenso parecido con el mundo real.

Ya existen cursos para detectar estas trampas, pero la fragilidad para recibir información falsa está cada día más presente.

De manera que nada de confusiones uno es el pensamiento profundo y guía moral y el otro sigue siendo un mecanismo al servicio de quien lo usa.

Ojo con las propagandas trucadas que seguramente usaran los chavistas para confundirnos. Que nadie perturbe las metas, primero elegir a un buen candidato unitario a la presidencia en las primarias y luego revolcar a Maduro para que no le quede más ganas de seguir robando.

Para allá vamos.