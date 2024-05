Darwin Chávez | Verdades y Rumores | ¿Qué está ocurriendo realmente en el chavismo?

EDMUNDO. Luego de admitir en mi columna anterior que nunca había escuchado el nombre de Edmundo González Urrutia y después de hacer múltiples consultas, entre ellas al amigo Carlos Alaimo, presidente del Partido Centro Democrático, llego a la conclusión de que no sólo es un buen venezolano, sino que además tiene el perfil para conducir una transición que será muy compleja y que podría quemar políticamente a quien la conduzca. Sobre su perfil, el amigo Alaimo me comentó: “Es un buen hombre, decente y bien formado. Viene de las filas de la democracia cristiana en Venezuela y se formó en la escuela de un insigne venezolano como don Arístides Calvani. No tengo dudas de que representa el vivo ejemplo de que aún no se ha perdido todo en manos del chavismo, sino que se mantiene una importante reserva moral en Venezuela. Por esto en el PCD no hemos dudado en darle nuestro pleno y absoluto respaldo”. Luego de este y otros diagnósticos que han llegado a mi mesa de trabajo, no sólo tengo la plena seguridad de que el chavismo, a pesar de sus múltiples esfuerzos, no logró corromper a toda la sociedad venezolana, sino que, repito, parece el hombre ideal para la transición. ¿Por qué? Muchas veces he comentado que la época post chavismo será muy dura, no sólo porque ellos tendrán el control temporal de instituciones claves como la Asamblea Nacional, el TSJ y el resto de los poderes públicos; sino que además el daño causado por el chavismo es demasiado profundo. Cuando analizo una posible transición, siempre recuerdo un concepto que esgrimió el amigo Ender Arenas en una de las múltiples tertulias que participamos en Maracaibo, con café de por medio, cuando afirmó que el oficialismo había instaurado una especie de “enclaves autoritarios de poder” que necesariamente deben ser desmontados, si de verdad queremos reconstruir a una Venezuela herida de gravedad por la plaga chavista. Si revisamos el perfil de Edmundo podemos llegar a la conclusión de que no tiene nada que perder y sí mucho que ganar en una transición. Su candidatura no es el resultado de un objetivo u ambición personal, sino que es obra de una circunstancia. Esto permite determinar que no tiene un objetivo más allá de ganar las elecciones e iniciar la reconstrucción del país, aspecto en el cual tiene mucho que aportar y para lo cual tendrá que hacer gala de sus virtudes como diplomático, ante los difíciles escenarios que le tocará enfrentar en el caso de ser el vencedor en las elecciones del 28-J. Ahora lo importante es ganar y luego cobrar el resultado.

OFENSIVA. El partido Un Nuevo Tiempo, fiel a sus costumbres, busca “huir hacia adelante” luego del incendio de opinión pública que se desató en contra de su líder fundador y la propia organización. En este sentido y como parte de la “Misión Tío Conejo” ahora quieren venderse como paladines de la unidad opositora, tratando de revertir el severo daño que les causó la participación de Manuel Rosales en la “operación especial electoral” de Maduro. Como parte de la estrategia, Nora Cecilia salió a prometer 900 mil votos a favor de Edmundo González, cuando la fuerza electoral y atractivo de la tarjeta de UNT ha venido en decadencia. Usted dirá, ¿pero si Manuel Rosales ganó las elecciones del 2021? Y tiene razón en hacerse esta pregunta, pero cuando revisamos los 593.691 votos que obtuvo MR, un total de 511.420 fueron en la tarjeta de la unidad, 28.529 sufragios en la tarjeta de Lápiz y apenas 24.507 votos en la tarjeta de UNT. O sea que hasta un partido 100% alacrán como Lápiz entregó más votos que Un Nuevo Tiempo. Algunos dirán, que los electores prefirieron votar en la tarjeta de la manito y no en la UNT, pero que al final es el mismo esfuerzo. Hay parte de real en esta posible afirmación, pero también es cierto que esto también implica que la tarjeta de UNT ha perdido atractivo para el votante. Si esto ocurrió en el 2021 cuando MR estaba de nuevo en la cresta de la ola, ya que se erigía como una alternativa al pésimo gobierno de Omar Prieto; sólo imaginen lo que podría suceder el 28-J cuando Rosales y UNT viven la peor etapa de su historia, a raíz del inmenso rechazo que existe contra él y su marcado colaboracionismo con el régimen. Creo que de nuevo los electores preferirán votar en la tarjeta de la manito, que volver a confiar en Manuel y su partido. Pero esto no es todo, sino que Rosales dio la orden de apropiarse del comando regional y los comandos municipales de campaña, pero la ofensiva no les ha dado resultados porque han tropezado con la unidad de las fuerzas democráticas en torno a Edmundo González y el liderazgo de María Corina Machado. Ellos pretendieron llegar a imponer nombres, excluir partidos y movimientos, además de tratar de imponer las líneas de acción, pero no lo han logrado. Hay una enorme desconfianza hacia Un Nuevo Tiempo. Quieren llegar y atropellar, pero no se suman a la campaña. En este sentido, consulté al jefe del Comando de Campaña en el Zulia, Gustavo Ruiz, sobre la participación de UNT y su respuesta, para variar fue corta y precisa: “No están participando en reuniones y actividades, a pesar de que se les convoca para todo”. Infiero que en UNT están pensando que si no les dan el control de la campaña en el estado, ellos no van a sumarse a los esfuerzos de unidad y supongo que harán su simulacro de campaña en paralelo. Rosales no cambia y fiel a sus oxidadas mañas, pretende apelar al manido argumento de que es Gobernador y que por eso debe ser él y su partido quienes conduzcan el esfuerzo electoral, tratando de que los partidos y los ciudadanos olviden su acuerdo con Maduro.

GRAN ELECTORA. Algunos llegaron a pensar que una vez Edmundo González fue seleccionado como candidato unitario, eso implicaría la inmediata desactivación de María Corina Machado y resulta que ha sido todo lo contrario. Ella nunca dejó de recorrer el país y sus giras sólo se pausaron en aquellos días tan conflictivos, que necesitaron de su obligatoria presencia en Caracas para la toma de las decisiones claves. Una vez resuelto el embrollo y desarticulada la trampa de Maduro con la candidatura presidencial de Manuel Rosales, la señora Machado reinició con mucha fuerza sus giras. ¿Por qué y para qué mantener tal nivel de actividad? Porque ella es la “gran electora” y es quien posee el respaldo y la fortaleza no sólo para trabajar en el endoso de votos a Edmundo, sino también para motivar a los venezolanos a participar en las elecciones. Los resultados de sus giras hasta ahora son extraordinarios, porque su capacidad de liderazgo no ha mermado en lo absoluto y en cada ciudad o pueblo que se presenta, las calles se desbordan. Incluso ha irrumpido con un apoyo mayoritario en aquellas zonas de histórica votación chavista. Ella debe mantenerse activa y llegará el momento en el cual recorrerá el país con Edmundo, buscando potenciar el nivel de conocimiento de los venezolanos en relación con el candidato unitario. Es de tal magnitud su impacto en la campaña electoral, que hasta un dirigente chavista propuso prohibir vía TSJ su participación en la campaña, alegando que está inhabilitada. Incluso, ella ha obligado a Maduro a hacer pequeños recorridos “controlados”, como lo ocurrido en Guarenas, con cuatro pelagatos a su alrededor pero que con trucos de cámara intentan vender como apoyos masivos. La intensa agenda de actividades de MCM no sólo preocupa al régimen, sino también a los mañosos de la vieja clase política que apostaron a desactivarla con la selección de EGU como candidato. Claramente todos los interesados perdieron la apuesta. La semana que viene les cuento los entretelones de la gira de María Corina al Zulia

¿CRISIS? (I). Desde hace varios días era evidente que el régimen comenzaba a dar señales contradictorias que permitían inferir que había entrado en crisis. De hecho, cuando hacemos una pequeña revisión de sus acciones en las últimas semanas y quizás meses, es claro que se le comienzan a acabar los trucos. De nada le sirvió la ilegal inhabilitación política de María Corina Machado, ya que eso potenció el rechazo contra Maduro. Tampoco les funcionó haber impedido la inscripción de Corina Yoris. Por otro lado, la trampa con la candidatura de Manuel Rosales fue un rotundo fracaso, hasta el punto de que MR se ha convertido junto a Maduro y Diosdado en los 3 hombres más repudiados por los venezolanos. Asimismo, les fue imposible impedir la sustitución de candidaturas en las tarjetas de Un Nuevo Tiempo y el MPV, a favor de Edmundo González Urrutia. Y por último la “corte de alacranes” no asusta a nadie, ni divide a nadie, porque están plenamente identificados. Con los alacranes perdieron el billete, porque hasta Rosales les salió “pataruco”. En resumen, por ahora, todos los esfuerzos que han hecho y financiado para dividir y desesperar a la oposición, a fin de que tomaran decisiones apresuradas han fracasado. De ahí que, aparentemente, han entrado en una crisis que no se limita a hechos recientes, sino que implica retroceder unos 9-10 o más en el tiempo para entender el contexto. ¿Por qué? Antes de entrar en los detalles, es anecdótico que en esta profesión a veces pequeños datos permiten descubrir una veta de información de enorme valor. ¿Qué sucedió? Resulta que el pasado fin de semana recibí un mensaje de un amigo del PSUV que tenía varios meses desaparecido y con quien me una relación de respeto: “Averigua, porque al general Néstor Reverol lo interrogaron hace un par de días en la DGCIM en relación con el caso de Tareck El Aissami y todo apunta a que le van a poner los ganchos”. Este pequeño dato me llevó a activar consultas por varias vías y lo que conseguí fue algo verdaderamente interesante. Retrocedamos en el tiempo a unos 9 o 10 años, cuando el chavismo activó con mucha fuerza la operación de infiltración de la oposición ofreciendo acuerdos, negocios y hasta financiamiento. No parecía una estrategia global del régimen, sino acciones particulares de sus liderazgos civiles, militares y de los enchufados. Esto les permitió infiltrar y terminar de corromper a muchos dirigentes opositores, quienes cedieron ante los ofrecimientos y cayeron en la trampa. Algunos de estos incluso, no sólo recibieron dinero para financiar sus espléndidas vidas, sino que además lograron apoyo para poder salir del país en medio del acoso del régimen y sus esbirros. Hasta aquí todo perfecto, porque esto le permitió al oficialismo “controlar” las

acciones opositoras y hasta adelantarse a sus decisiones y acciones, gracias a la información que recibían. En paralelo, los encargados de infiltrar a la oposición fueron potenciando su patrimonio mediante los negocios que les ofrecía la impunidad interna. De ser ricos en pañales, pasaron a potentados con mucha plata pero con un problema ya que a raíz de las sanciones y la persecución internacional contra el dinero sucio se quedaron aislados en Venezuela, sin poder disfrutar de los placeres más excéntricos y lujosos recorriendo el mundo. Nada de esto era problema, hasta que comenzaron a trabajar en una “doble agenda” y ahora hasta en Venezuela corren serios riesgos. Pero esto se los cuento en la próxima parte.

NARRATIVA. Como era de esperarse continúan los cambios en la narrativa en la “Misión Tío Conejo”. Ahora no sólo alegan que Manuel “salvó la ruta electoral” y “derrotó a los abstencionistas y violentos”, sino que sacaron un nuevo truco-trampa de la chistera y ahora señalan que Manuel es el creador de la candidatura de Edmundo González Urrutia, por lo que el país debería estar agradecido con él por su magnanimidad y desprendimiento. Veamos algo. Si Rosales fue quien propuso a Edmundo González, ¿por qué no lo inscribió desde el primer día en la tarjeta de UNT? ¿Por qué se inscribió él mismo más o menos a las 6 de la tarde del último día de inscripciones y por una vía especial que le abrió el chavismo en el CNE? Pero además, ¿por qué su rectora Acmé Clarisa Nogal Méndez se mantuvo al margen y en silencio cuando los representantes de UNT trataron de inscribir la candidatura de EGU y al final fue el rector de Henry Ramos quien los ayudó a destrabar el problema? No tengo dudas de que este cambio en la narrativa de la “corte de loros” de Rosales es falso y más bien continúan haciendo un enorme esfuerzo por levantar una imagen que está en el subsuelo. Como lo afirmé en mi columna anterior, de poco le ha servido a Manuel que abra su gorda chequera para comprar periodistas, analistas, encuestadores e influencers porque las consecuencias del incendio de opinión pública siguen siendo devastadores. Y hablando de dinero, tengo la duda sobre si Manuel y su séquito le pagaron a todos los que compraron, porque su fama de mala paga sigue creciendo. Estemos atentos para identificar los próximos cambios en la narrativa de la “Misión Tío Conejo”.

TERRIBLE. No hay otro calificativo para explicar la situación que viven los pensionados y jubilados del Banco Occidental de Descuento (BOD), porque nadie se hace cargo de sus derechos laborales vulnerados. Tal como lo comenté en mi columna anterior, resulta que Billy Gasca, juez Superior Primero del Trabajo de la circunscripción judicial del estado Zulia, anuló una sentencia que dictó el Juzgado Octavo de Primera Instancia de Juicio para el Nuevo Régimen Procesal y Transitorio del Circuito Judicial Laboral del estado Zulia, que obligaba al Banco Nacional de Crédito (BNC) a asumir todos los beneficios que le pertenecen a los jubilados y pensionados del BOD. Cuando se revisa la sentencia de Gasca, casualmente declara parcialmente con lugar los recursos de los representantes del BOD y del BNC, mientras declara improcedente la demanda de Mariela Arrieta de Tiniacos en nombre de la Asociación Civil de Jubilados y Pensionados del Banco Occidental de Descuento. Todo me hace presumir que en la decisión del juez Billy Gasca, dirigente convicto y confeso del PSUV, hay algo muy raro.

De pronto recordé el título de un libro que escribió el periodista William Ojeda, cuando aún no se había convertido al chavismo: “Cuánto vale un juez”.

CORRUPCIÓN. El chavismo parece una fuente inagotable de corrupción en diversos niveles. No sólo se trata de pillos como Tareck El Aissami y su banda, sino que también los hay en niveles más bajos y con operaciones que manejan mucho dinero, pero por supuesto no en la proporción de lo que ha ocurrido en las altas esferas. En este sentido, la operación de venta de títulos de bachiller chimbos continúa en el Zulia, teniendo como centro de operaciones el municipio San Francisco. La líder de la operación es la actual diputada de la AN y ex jefa de la Zona Educativa del estado Zulia (ZEZ), Damelis Del Valle Chávez Rangel, quien además es parte de la tendencia política de Omar Prieto. Pero claramente ella no actúa sola, sino que cuenta con la participación de Darcila Chávez, María Primera, Ana Puerta y el director del Liceo José Antonio Calcaño de San Francisco, entre otros. Todos son parte de este negocio que ya tiene muchos, pero muchos meses y que he denunciado en varias ocasiones. Sin embargo, la venta de títulos chimbos no es la única vertical del negocio turbio, sino que también tiene tremendo guiso con las nóminas de personal docente, administrativo y hasta obrero. ¿En qué consiste? Pues que a pesar de que muchos de estas personas se han ido del país, la mafia hizo los ajustes a nivel de cuentas y ellos son los que cobran los salarios y demás beneficios. Me dicen que desde hace mucho tiempo no hay una depuración de la nómina educativa en el Zulia y sólo aplican correcciones de datos. Esto les permite embolsillarse unos $110 dólares mensuales en promedio por cada docente, empleado y obrero que se fue del país. Cuando escribía este comentario, me surgió una duda: ¿Y qué papel juega la actual jefa de la Zona Educativa, Penélope González? Hice un par de consultas y la respuesta fue: “O es parte del guiso o sencillamente se hace la pendeja por miedo”. El problema para la profesora González, es que si en algún momento llegan a actuar contra esta mafia, ella también podría caer como participante o cómplice por omisión ya que ella es la responsable de todo lo que ocurre en la ZEZ. Mientras nadie hace nada contra Damelis y su banda, ellos continúan vendiendo títulos de bachiller obteniéndose muchas, pero muchas lechugas por el lucrativo negocio, además de la manipulación fraudulenta de la nómina.

¿CRISIS? (yII). En el marco de esta estrategia de infiltración la corrupción no era un problema, sino más bien una oportunidad de “control” para quienes lideran el chavismo. Que hayan “facilitado” la evasión de algunos opositores tampoco fue visto como problema, sino más bien como un buen resultado en el objetivo de minimizar a la oposición dentro del país. El verdadero problema es cuando comienzan a detectar la doble agenda de varios de los participantes. ¿Qué doble agenda? Pues que no sólo seguían infiltrando, financiando y corrompiendo a la mayor parte de la oposición, sino que además comenzaban a plantear escenarios sin Maduro en los cuales ellos sobrevivían, recibían protección y hasta les permitirían poder huir del país a disfrutar de lo robado. Y el mayor problema era que cada vez más dirigentes, civiles y militares, además de enchufados comenzaron a tender puentes para dibujar su vida en una época post-Maduro Incluso, hubo quienes vieron, gracias al dinero y los contactos que habían logrado, la oportunidad de ser los sustitutos de Maduro. En síntesis, se creyeron más papistas que el Papa y el mejor ejemplo es Tareck El Aissami, cuyo mayor delito no es haber desaparecido más de 25 mil millones de dólares, sino haber montado una conspiración contra Maduro y por supuesto los hermanos Rodríguez. Esta doble agenda fue identificada, aunque suene irónico, gracias a los buenos oficios de uno de los peores enemigos de Maduro: el general Miguel Rodríguez Torres, quien fiel a sus hábitos como oficial de inteligencia recabó y seguía recabando información, a pesar de estar en prisión, sobre las andanzas de estos personajes, algunos de los cuales intentaron convertirse en sus verdugos (TEA), mientras otros olvidaron la cercanía que los unía (Diosdado y Reverol entre otros). ¿Y cómo MRT entrega esa información? Lo importante no es el cómo, sino a quién se la hace llegar. En una ocasión comenté que Delcy Rodríguez había construido una relación con MRT y hasta lo ayudó en momentos de graves dificultades de salud mientras estuvo en prisión. Además, ella fue quien logró su salida de la cárcel y del país. Pues Miguel Rodríguez Torres, supongo que una vez estaba fuera de Venezuela, hizo llegar a Delcy toda la información que confirmaba la doble agenda de algunos personajes, sobre todo de Tareck El Aissami y por eso el ensañamiento rojo contra él y sus secuaces. De ahí los documentos, grabaciones y todas las evidencias que han mostrado sobre corrupción y las relaciones con opositores de personajes como El Aissami, Simón Zerpa y Samark López, por sólo mencionar a tres, pero la lista es muy larga de los chavistas quienes además de estrechar relaciones con la oposición, también trabajaban en un escenario sin Maduro y los Rodríguez. En este lote también cae Diosdado Cabello, pero con el agravante que detectaron que él fue citado por un grupo de militares de la cofradía que sostiene a Maduro en el poder. ¿Para qué? Estos militares estaban preocupados por la irrupción de María Corina Machado, las debilidades de Maduro y la posibilidad real de tener que salir del poder. Ante tal escenario, le plantearon a Cabello que él debía encabezar una sustitución de Maduro a fin de tener reales posibilidades de ganar las elecciones. ¿Qué dijo DC? Nada, absolutamente nada en concreto respondió ante tal propuesta y más bien fue evasivo. No dijo que sí, pero tampoco que no. ¿Por qué no cayó en la purga? Porque ante la presión no sólo dio detalles del referido encuentro, sino que dijo con nombre y apellido quienes lo organizaron y le propusieron salir de Maduro. En este punto, vale la pena mencionar algo que me dijo una de las fuentes: “Diosdado es un cobarde que se esconde detrás de ese disfraz de hombre duro y perverso”. En síntesis, en su interés por salvarse “sapeó” a civiles y militares. Pero no sólo Cabello cedió ante la presión, signo que muchos otros admitieron su “doble agenda” y pidieron clemencia a cambio de mayor información y de profundizar su servilismo. Por esto, es que en los audios que han mostrado han silenciado algunas partes en las cuales se mencionan los nombres de otros involucrados. Entre los señalados está Tarek William Saab, quien para salvarse ahora más que nunca tiene que hacer cuánta barbaridad le ordenan. Casualmente, este tema se cruza con la enorme preocupación que hay en Maduro y los Rodríguez porque están perdiendo las elecciones y se les acaban los trucos. Literalmente, ahora Maduro ve conspiraciones por todos lados y está actuando con marcada angustia. Por esto, Jorge Rodríguez pide el máximo castigo contra TEA. Por esto hacen los montajes con la supuesta arrolladora popularidad de Maduro. Cuando reflexionaba sobre la información

que recibí, recordé una de las tantas conversaciones que sostuve con mi amigo y colega Danilo Acosta, en los tiempos del Semanario INFORME, cuando ambos llegamos a la conclusión de que tarde o temprano la revolución se comería a sus hijos y lo que ha venido ocurriendo es una nueva demostración de esto. En conclusión, el severo riesgo de perder las elecciones y la disminución en su capacidad de maniobra hizo estallar una crisis interna y por esto el castigo contra quienes de agentes de infiltración, pasaron a tener una doble agenda contra Maduro. Hay miedo y por esto la conducta errática de las últimas semanas. Por cierto, ante el escenario tan adverso no descartemos que Maduro impulse la propuesta del plebiscito de Gustavo Petro y posponga las elecciones, buscando oxígeno y ganar tiempo.

ENRIQUE. Muchos han criticado la decisión del candidato presidencial por el partido Centrados, Enrique Márquez, de mantener su candidatura en vez de renunciar y apoyar a Edmundo González. Ahora bien, vale la pena preguntarse si él está en la obligación de declinar. Y la respuesta es no, ya que realmente él no forma parte de la Plataforma Democrática. Esto le ha valido señalamientos de alacrán y otros descalificativos. Lo interesante es que no se cerró a acuerdos y apoyos en el trayecto de cara a las elecciones presidenciales del 28-J. Incluso, considero que hasta es útil que él se mantenga, porque puede convertirse en una opción de ocurrir algún evento sobrevenido que impida la participación final de EGU y Márquez quedaría como una alternativa. Veamos qué sucede en los próximos días.

NEGOCIOS. Y continuando con los negocios que se gestan en la Zona Educativa del estado Zulia, un usuario indignado me escribe para denunciar que nada en este organismo está digitalizado por lo que lo trámites se hacen manuales, lo que abre las puertas a actos de corrupción que afectan a quienes deben solicitar algún documento. Lo primero, es que viven exigiendo poderes notariales para procesar documentos, cuando las personas apenas tienen para el pasaje y comer algo. Pero lo peor es que existe toda una operación de funcionarios, de todo nivel, en alianza con los gestores que entran y salen sin que nadie les ponga un freno. Hasta los días en los cuales no hay atención al público, estos gestores ingresan a realizar sus trámites. Este negocio ha derivado en el cobro en dólares para cualquier trámite. Por ejemplo, la legalización de una certificación de notas cuesta $50 y la legalización de un título vale $80. Y si por casualidad alguna persona necesita hacer un duplicado de un título extraviado, el costo asciende hasta los $300. Lo curioso del caso, es que muchas personas que logran hacer sus trámites por la vía normal, cuando los van a retirar resulta que han desaparecido y para que el funcionario lo busque, pide hasta $40 dólares como pago por el servicio. Este tema no sólo apunta directamente a la jefe de la zona, Penélope González, sino también a la jefe de gestión interna de apellido Marín, quien al parecer es quien controla todo lo que sucede en la institución. ¿Quién frena estas serias arbitrariedades?

Darwin Chávez|@Darwinch857|[email protected]