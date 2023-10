Darwin Chávez | ¿Qué pasó con la candidatura de Henrique Capriles?

AL CIERRE. El miércoles 11 de octubre se realizó en Caracas un comité político extraordinario de la Dirección Ejecutiva Federal de Un Nuevo Tiempo, el cual contó con la presencia de Manuel Rosales quien, para variar, había viajado a la capital. El tema principal era la renuncia de Capriles y las acciones a seguir por UNT. La mayoría de los asistentes salió decepcionada y hasta confundido, ya que el discurso de Manuel no sólo descartó respaldar alguna candidatura para la primaria, sino que prácticamente desactivó a esta organización, principalmente en el Zulia. ¿Cómo que desactivó? Pues ordenó paralizar la capacitación de los testigos, así como tampoco habrá movilización de votantes, ni mucho menos entregarán recursos para que los miembros de mesa vayan a sus centros de votación. O sea que, por decisión de Manuel Rosales, Un Nuevo Tiempo se separa finalmente de la primaria y eso demuestra como MR sigue desvelando sus cartas en el juego a favor del régimen. Pero acaso, ¿esa no era una decisión previsible? Si, pero buena parte de los asistentes tenía la esperanza de que UNT no solo ratificara su respaldo y participación en el proceso, sino que además apoyara alguna de las candidaturas. Tomando en cuenta sus pésimas relaciones con María Corina Machado, se preveía que podían respaldar a Carlos Prosperi tomando como base su cercanía con Henry Ramos Allup. Nada de eso ocurrió y la determinación del dueño de Un Nuevo Tiempo es apartarse por completo. ¿Qué van a alegar ahora los defen$oreS de Rosales?

RIESGOS. Tal como lo analicé en mi pasada columna, aunque tenga todo el deseo, la intención y hasta el poder para impedir la realización de la primaria presidencial mediante una decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), hasta ahora en el oficialismo no han tomado la decisión definitiva. ¿Qué les impide tomar una acción como esa? Pues que sus conversaciones con el gobierno de Joe Biden están tan adelantadas, que una jugada como esa pondría en riesgo todo lo avanzado hasta ahora. Recordemos que el régimen de Maduro necesita que Estados Unidos acepte flexibilizar algunas sanciones con el fin, entre otras cosas, de ampliar la licencia que la OFAC le entregó a Chevron para que reiniciara sus operaciones petroleras en el país. El problema es que esta empresa se ha encontrado con diversos obstáculos para aumentar de forma sostenida la producción, pero resolver esos problemas significarían una violación de la licencia que les entregaron. De ahí que una de las peticiones del régimen es ampliar no sólo el ámbito de acción para Chevron, sino también continuar dando licencias a otras compañías interesadas en retomar sus operaciones en Venezuela. Por eso, una acción contra la primaria acabaría con lo conversado. La tesis de que el régimen no “va a tocar” la primaria se refuerza con una información extraoficial divulgada por la colega Luz Mely Reyes de Efecto Cocuyo, quien anunció que EEUU y el régimen de Maduro habían acordado reiniciar el diálogo del chavismo con la Plataforma Unitaria, como parte de las conversaciones bilaterales que han sostenido y que han incluido varios puntos de acuerdo cómo, por ejemplo, los vuelos de deportación y/o repatriación de migrantes venezolanos. Inclusive el mismo medio Efecto Cocuyo en nota publicada sobre el tema agrega: “Uno de esos resultados importantes en materia política sería, de acuerdo con versiones extraoficiales, que Miraflores permitiría que se haga la primaria el 22 de octubre, sin interferencias”. Si el reinicio de los diálogos, que bien podrían ser en México e incluso en Qatar, se confirma oficialmente esto significaría que el proceso del 22-O se realizaría sin obstáculos y los venezolanos podrían elegir la candidata o candidato de unidad. Pero esto también implica un riesgo, ya que, si se confirma lo que dicen todas las encuestas, María Corina Machado obtendría una victoria resonante y eso la terminaría de empoderar no solo como la candidata presidencial, sino también cómo la líder de la oposición. Eso implicaría una reconfiguración del status quo en la oposición y ella debería liderar las conversaciones con el chavismo. Esto inclusive podría conducir a acordar un levantamiento de las inhabilitaciones políticas, incluyendo a la señora Machado. Ahora bien, escenarios como los planteados pondría cuesta arriba una victoria de Maduro en las presidenciales y eso es real. Pero también es cierto que el chavismo aún tiene juego, ya que una flexibilización de las acciones no sólo les permitiría recuperar la producción petrolera e incrementar sus ingresos, a fin de tratar de mejorar un poco la economía. También implica la entrega de aquel dinero acordado en noviembre del 2022 y eso les permitiría solucionar en buena medida, por ejemplo, la crisis eléctrica. ¿Pero toda esa recuperación necesita de tiempo? Claro que sí, por lo que no podemos descartar que Maduro y sus secuaces muevan las presidenciales y hasta convoquen elecciones generales en el 2025, buscando fortalecer sus opciones y además desgastar la imagen de María Corina Machado. ¿Cómo podrían degradar la popularidad de MCM? No es el mismo desgaste y costo económico de una campaña presidencial para el 2024, que para el 2025. Mantener el mismo ritmo de giras y el gasto que eso implica para una campaña de más de dos años es tremendamente desafiante para ella y su equipo, tomando en cuenta que esos comicios, en este escenario hipotético, podrían ser en diciembre del 2025. Sería una campaña demasiado larga que además de esfuerzo físico, requeriría del doble o triple de recursos. En este caso, el chavismo jugaría a la recuperación económica y de servicios públicos, mientras obliga a la señora Machado a tomar decisiones en torno a mantener o bajar el ritmo de su candidatura. Adicionalmente, el régimen tendría más tiempo para impulsar una o más candidaturas alternativas en la oposición que le quiten votos a María Corina, con el propósito de que Maduro, o quien sea finalmente el candidato del PSUV, logre ganar con el 20-25% de respaldo que tienen en la actualidad y que podrían aumentar en la medida que logren crear otra burbuja de falsa prosperidad. Por lo pronto, todo indica que el régimen no impedirá la primaria con alguna decisión del TSJ y asumirá el riesgo de que MCM gane por un abultado margen el proceso.

AUTODESTRUCCIÓN (I). No tengo ninguna duda de que Manuel Rosales anda en “modo autodestrucción. Su discurso continúa errático, sin dirección y además con una absoluta falta de claridad mental. Por más que Rosales nunca ha sido un buen orador y siempre sale con sus acostumbrados dislates, es innegable que es un hombre inteligente en política, sin alcanzar el estatus de tótem o iluminado. Eso de prender el ventilador y acusar a los dirigentes opositores cuya vida en el exterior no pueden justificar, es un disparo que él mismo se propinó en uno de sus pies y quizás hasta en ambos. Cómo él va a acusar a los demás de no tener cómo justificar cómo viven, si él no tiene cómo justificar la inmensa riqueza que derrochan él y su familia. Un amigo empresario de esos que creyeron en él hasta hace muy poco me hizo una interesante reflexión sobre eso: “Hermano, con Manuel estuvimos ciegos y sordos ante el ruido a su alrededor. Indirectamente, ‘normalizamos y hasta justificamos’ su enorme palacio en Maracaibo, las fincas en el Sur del Lago, los aviones, la lujosa casa en Orlando (Florida) y hasta la enorme hacienda productora de palma aceitera en Panamá”. Por más que algunos quieran alegar que sus señalamientos revelan una gran verdad, en el fondo se está “auto acusando” ya que él es “miembro de número” de la cofradía de opositores que se ha vivido la crisis y fue protagonista del festín en el gobierno interino de Juan Guaidó. O acaso las peripecias de sus más cercanos en Monómeros, CITGO y con el manejo de los recursos para la supuesta liberación de Venezuela son cuentos de camino. Volviendo a los hechos actuales, Rosales viene de más de tres semanas de desatinos. O sus asesores comunicacionales perdieron el swing o él está en una etapa en la cual perdió el sentido de la pertinencia y oportunidad. Su último show de mal gusto fue esa alocución a la cual obligó a asistir a todo su gabinete. Casi que pasaron lista a ver quién se atrevió a desobedecer la orden del supremo “Emperador”. Su discurso fue 100% patético, mientras el carómetro de su gabinete lo decía todo. Había tensión. Hay preocupación. Pocos entienden en qué anda el “jefe”. Se cansó de disparar a quienes él acusa de ser responsables de la crisis nacional, pero ni de vaina mencionó a Maduro y a Jorge Rodríguez entre otros. Ante el impacto que sus equivocaciones le han generado, ahora no habla de devolver el dinero retenido en el exterior, sino de manejarlo por medio de un supuesto comité de ayuda humanitaria. Sólo sigue en su enfermizo empeño de exculpar al régimen y responsabilizar a otros de los males que afectan a los venezolanos cómo, por ejemplo, los apagones que no le dan tregua a los zulianos. Por cierto, cuando algunos periodistas se atrevieron a preguntarle sobre los desmanes causados por grupos de yukpas, entre otros temas críticos para él, se salió del redil alegando que tenía compromisos. ¿Qué está afectando a Rosales que sigue metiendo la pata tan seguido? Se los cuento en la próxima parte de este comentario.

PROSPERI. En la Acción Democrática de Henry Ramos Allup casi que festejaron la renuncia de Capriles, ya que consideran que esto deja a su candidato Carlos Prosperi en una mejor posición para ser el #1 habilitado. Estiman que es imposible derrotar a María Corina y por eso buscan quedar segundos en la primaria, logrando que la ventaja no sea tan aplastante para que CP quede como la opción en el caso de que la señora Machado no pueda inscribir su candidatura. Adicionalmente, estimaron que el G4 apoya en bloque a Prosperi por ser el único candidato que está habilitado, aunque eso se diluyó con la decisión de Rosales de desactivar a UNT y de Primero Justicia de no apoyar a ningún aspirante. En AD creen que están en ventaja en la tesis de buscar un “candidato viable”, ya que Prosperi no solo está habilitado, sino que adicionalmente es amigo personal de Diosdado Cabello.

¿SERÁ VERDAD? Me cuentan que a raíz de la denuncia de Capriles, en Primero Justicia profundizaron sus contactos con María Corina Machado, con el fin de apoyarla “bajo cuerda”. ¿Cómo es eso? Pues que públicamente no anunciarán su respaldo y más bien darán libertad a sus dirigentes, pero en el fondo la instrucción será apoyar a MCM y la primaria manteniendo a sus miembros de mesa y testigos electorales. En estos contactos el intermediario es un integrante del Comité Político Nacional quien tiene una excelente relación con ella.

CAPRILES. Hay una frase muy popular que ejemplifica lo que finalmente sucedió con la candidatura presidencial de Henrique Capriles Radonski: Lo que empieza mal, termina mal. ¿A qué me refiero? Pues que la aspiración de HCR nunca tuvo un comienzo adecuado por diversas razones. ¿Por qué renuncia a la primaria? En honor a la verdad recibí tres versiones en torno a la decisión que anunció el pasado domingo. Antes de entrar en los detalles de la información recibida, una de las cosas que más llamó mi atención es que al preguntar a un integrante del Comité Político Nacional de Primero Justicia, sobre si Capriles había discutido con ellos la renuncia, la respuesta fue corta, pero bastante clara: “Fue una decisión 100% personal”. Esto me permite inferir que no llevó su intención a discusión en el Comité Político Nacional y tomando en cuenta la sorpresa generada en muchos de sus miembros, presumo que ni siquiera les avisó previamente y se enteraron mediante su transmisión en las redes sociales. El otro dato que llamó mi atención es que tampoco conversó del tema con Manuel Rosales quien, supuestamente, se había convertido en su principal aliado político en el interés de derrotar a María Corina Machado. Ahora si paso a contarles las tres versiones recibidas. Comienzo con la menos polémica y es que una de las fuentes consultadas explica: “Desde el inicio fue una campaña mal diseñada y planificada que nunca levantó, en parte, por la falta de recursos económicos. Por otro lado, en torno a su candidatura se mantuvieron varios conflictos internos. Ni siquiera la alianza con Un Nuevo Tiempo ayudó, porque el apoyo de Rosales fue débil y a veces daba la impresión de que todo era una farsa. Nunca hubo coordinación real con UNT y su dirigencia tampoco hizo mucho para salir a trabajar por Capriles. En mi criterio muy personal esa alianza no podía parar a María Corina Machado faltando tan poco tiempo para la primaria y eso al final pasó factura. Ante las evidencias de una derrota que podría haber sido humillante, él tomó la decisión de retirarse”. La segunda versión alega que Capriles se retira molesto con Manuel Rosales, quien nunca le cumplió con la oferta de ayudarle para que el régimen levantara la inhabilitación. Según la fuente, HCR se sintió engañado por Rosales y de ahí que se retira sin ni siquiera informarle de lo que decidió: “Ese apoyo nunca fue real y más bien fue parte de la estrategia de Manuel, en alianza con el régimen, para tratar de implosionar la primaria y que ahora, al parecer, cambia a tratar de reducir los niveles de participación y generar caos el 22-O”. Y la tercera versión me habla de que la renuncia es parte del plan que busca no sólo implosionar el proceso, sino también construir una candidatura de supuesto consenso o por lo menos alternativa ante María Corina: “Como no han podido hasta abortar la primaria, les queda la opción de lanzar un candidato alternativo que seguramente será Manuel Rosales, quien ya lo ha venido asomando, y quien contará con el apoyo de Capriles. Eso lo acordaron en aquella reunión donde establecieron que, en el caso que no se lograra la habilitación de Henrique, este apoyaría a MR en su juego de dividir el voto opositor y evitar la victoria de María Corina en las presidenciales. Cómo no han podido desarticular la primaria y la victoria de MCM parece irreversible, ahora buscan perturbar la realización del proceso mediante la ausencia de miembros de mesa y testigos, provocando caos y disminución de la participación popular”. Confieso que me cuesta creer que Capriles esté jugando con el régimen, pero hay fuertes evidencias que podrían dar a entender que sí lo está haciendo. Esto se podrá comprobar con sus acciones futuras.

DESLAVE VERDE. La migración de dirigentes y simpatizantes del partido Copei hacia la candidatura de César Pérez Vivas es tan evidente, que el propio aspirante lo mencionó en una reciente entrevista: “No soy candidato de Copei, pero sí de los copeyanos que son muchos en toda Venezuela y también de los adecos, de los independientes y de todo aquel que quiera un cambio”. Esta afirmación confirma que los comandos de campaña en todos los estados están recibiendo a la dirigencia de Copei, que ve en Pérez Vivas una legítima opción para ganar las presidenciales y además conducir al país en una transición que será muy compleja. Esto lo anuncié hace poco cuando afirmé que Roberto Enríquez estaba meditando la idea de renunciar, con el fin de apoyar a Carlos Prosperi y que este acuerdo con la AD de Henry Ramos Allup no contaba con el respaldo de la mayoría de la dirigencia de la tolda verde. Es tan fuerte la corriente en Copei en torno a respaldar la propuesta de Pérez Vivas que un grupo de copeyanos históricos de esta organización le expresaron su firme apoyo . Entre los firmantes aparecen: Abdón Vivas Terán, Nelson Chitty La Roche, Ildemaro Martínez, Gerhard Cartay, Oscar Arnal, Sergio Urdaneta, y muchos otros. Por otro lado, los cálculos que sacan en el comando de CPV, es que el retiro de Capriles provocará que quienes pensaban votar por él, busquen otra opción y la ideológicamente más cercana es la de Pérez Vivas. Sigo considerando que el amigo César es una de las mejores opciones para votar de forma inteligente en el proceso del 22 de octubre.

AUTODESTRUCCIÓN (yII). Por fin uno de sus más cercanos consejeros políticos, más no de negocios, respondió mis insistentes mensajes. Cuando le pregunté: ¿Qué le está ocurriendo a Manuel? Su respuesta fue sorpresiva para este columnista: “Aunque no lo creas la decisión de Héctor Alonso López de apoyar públicamente a María Corina Machado lo afectó mucho. Aunque sea algo poco conocido por la mayoría, la relación de Manuel y Héctor Alonso se mantuvo muy cercana a pesar de que este último estaba retirado de la vida política. No sólo se trata de que son compadres, sino de que mantenían una relación familiar muy cercana. Manuel acepta consejos de pocos, pero uno de esos pocos es Héctor Alonso gracias a una vinculación que viene desde que Rosales era parte de aquella tendencia renovadora en AD que enfrentó a los llamados ‘bachacos’ liderados por Américo Araujo en el Zulia. Que Héctor Alonso haya fijado una posición pública a favor de apoyar a María Corina, fue un duro golpe para Manuel quien aspiraba que su compadre lo acompañara en su aventura de ser candidato presidencial para cumplir con sus compromisos con el régimen. Eso le terminó de dañar la brújula política y de ahí tanto bandazo sin sentido”. Admito que esta respuesta fue reveladora para este servidor, porque no tenía idea de que Rosales y Héctor Alonso aún fueran tan cercanos. ¿Esta es la única razón por la cual entró en “modo autodestrucción”? Claramente no, pero es un flanco que muy pocos habían identificado en la crisis que afecta a Rosales. Me preocupa que luego de haber construido una imagen de gobernante exitoso y de haber consolidado una organización como Un Nuevo Tiempo, hasta el punto de haberla convertido en la referencia política del Zulia, ahora está destruyendo todo su legado por un puñado de migajas de poder y dinero. Es tan real su comportamiento actual, que algunos que me cuestionaron porque estaba siendo injusto con MR, ahora dicen que al final del camino tuve razón.

PODER ELECTORAL. En la última emisión de #CONTRASTES conversé con el exrector principal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Enrique Márquez, quien aclaró que la intención del régimen de renovar el Poder Electoral no era nueva y que desde el 2022 venía conversando sobre el tema con la delegación de la Plataforma Unitaria que forma parte de los diálogos en México. Sobre la decisión de los nuevos rectores de ofrecer “asesoramiento técnico” a la organización de la primaria, fue enfático en rechazar ese “apoyo” porque ya no es posible esa integración cuando la CNP avanzó en un proceso autogestionado. Aunque no estaba en la agenda inicial de la entrevista, Márquez aseveró que la raíz de la crisis eléctrica no radica en la falta de inversión, sino en el modelo de gestión que impuso el chavismo y que no funciona. Los invito a disfrutar de esta interesante conversación haciendo clic aquí .

APAGONES. La crisis eléctrica no sólo sigue impactando negativamente la vida de los zulianos, sino que también está afectando seriamente las aspiraciones del general Néstor Reverol, de ser el candidato del PSUV a la Gobernación del Zulia. El “general apagón”, luego de Maduro, es el más señalado por los cortes eléctricos que todos los días se suceden sin cesar y que impactan también a los chavistas. Los apagones no son el único problema de Reverol, ya que internamente sigue bregando para impedir que Omar Prieto sea el candidato a la Alcaldía de San Francisco. Si al final OP es confirmado como el aspirante al municipio sureño, esa será una campaña bien conflictiva entre ambos y esto tendrá su impacto no solo en los resultados electorales de ambos, sino que de haber elecciones generales también afectará a Maduro. Entre Reverol y Prieto, ¿quién terminará ganando la pelea? Creo que el general tiene mayor capacidad en Caracas para lograr que Omar no sea candidato.

SALUD. Un consecuente lector de esta columna me envía un correo en el cual expresa su agradecimiento, ya que un familiar muy cercano pudo ser operado para resolver un problema que la aquejaba gracias a las jornadas quirúrgicas extraordinarias que están realizando, fundamentalmente, en el Hospital General del Sur. Sobre todo agradeció el apoyo y atención del médico Luis Felipe de los Ríos quien ha sido uno de los grandes impulsores de esta iniciativa que busca reducir la lista quirúrgica de espera. Felicito a mi amigo Luis Felipe por esta importante labor, en medio de un país con un sector salud disminuido por la crisis y los efectos de las erradas políticas sanitarias del chavismo.

CONTROL DE DAÑOS. Las consecuencias de las erráticas acciones de Manuel Rosales siguen causando un profundo daño a Un Nuevo Tiempo. Es tan crítico el clima interno, que tuvo que llamar a través de Nora Cecilia a un secretariado urgente en Maracaibo (viernes 06/10) y San Francisco (sábado 07/10) no sólo para calmar el descontento, sino fundamentalmente para dar una falsa sensación de unidad interna. A ese secretariado sólo fueron convidados aquellos dirigentes de la estructura de las parroquias, que al final quedaron en la nómina que va a recibir el aporte en lechugas a través de Airtm. No convocaron a quienes están molestos no sólo por el dinero, sino también por los compromisos de MR con el chavismo. La cereza de la torta que está poniendo Rosales fue la renuncia de Henrique Capriles a la primaria, lo que generó tal desazón que hasta Nora Cecilia tuvo que salir enviando un mensaje para tratar de apaciguar las angustias de la dirigencia: “Saludos estimados compañeros, buenas noches a todos. Ante la decisión de Henrique Capriles de retirar su nombre para la Primaria, nuestro partido debe esperar los pasos a seguir y la decisión subsiguiente de la Dirección Ejecutiva Federal. Es importante mantener la prudencia, la calma y cabeza fría ante este hecho sobrevenido. Uds., nuestros dirigentes, personas de alto vuelto político, debemos transmitirle tranquilidad y firmeza en estos momentos históricos que vivimos a todas nuestras estructuras y equipos. Seguros estamos que se tomarán las mejores acciones para nuestro partido de cara al 2.024. Sigamos trabajando, fortaleciendo nuestras bases y liderazgos”. A confesión de partes, relevo de pruebas

SALUD. A pesar de los rumores que hablan de su inminente salida de la Secretaría Regional de Salud, la doctora María Moreno continúa en el cargo. Hay quienes apuestan que le quedan apenas días en el puesto, ya que al parecer es una decisión tomada por Manuel Rosales de que no debe continuar. Tal como lo he comentado en múltiples ocasiones, en torno al importante organismo hay demasiado ruido que habla de una red de comercialización de los insumos y medicamentos que son comprados, además del supuesto negocio con la venta del “artículo 8” para los médicos. ¿Por qué sigue en el cargo aun? Aquí voy a defender a Rosales, quien al parecer busca el perfil ideal para levantar la imagen y el funcionamiento de una institución que es vital para su gestión. Supuestamente, ha tocado a varios galenos pero pocos son los interesados. ¿Por qué? Porque ese cargo es un candelero, ya que hay mafias que operan en el sistema y además el sueldo es pésimo comparado con lo que gana un médico de prestigio en el sector privado. Adicionalmente, es evidente que Manuel ha tenido varias preocupaciones en los últimos días. Por el bien de los zulianos que necesitan atención en los centros públicos de salud, ojalá Rosales consiga el médico correcto para levantar al Sistema Regional de Salud.

SIN DEFENSA. Tal como se presumía la hoy ex secretaria general de Un Nuevo Tiempo en la parroquia El Bajo, del municipio San Francisco, Irene Muñoz, fue expulsada mediante una decisión administrativa de la organización en la cual hizo vida política durante muchos años. Irene es la dirigente que expresó su enorme malestar en aquella nota de voz que se viralizó en los grupos de WhatsApp, a raíz de que fue excluida de la nómina de dirigentes que van a recibir el aporte en dólares a través de Airtm. No hubo derecho a la defensa, ya que lo ideal y de acuerdo con las normativas de UNT es que la señora Muñoz fuese llevada ante el tribunal disciplinario, cuyos integrantes debían escuchar sus alegatos para luego tomar una decisión. Claramente, eso no sucedió y ella fue expulsada de inmediato por atreverse a expresar su malestar contra las decisiones y el comportamiento de Manuel Rosales. Irene se atrevió a decir lo que muchos piensan y hasta expresan en privado.

