Copeyanos históricos llaman a votar por César Pérez Vivas

Líderes históricos de la Democracia Cristiana en Venezuela han expresado su firme apoyo a César Pérez Vivas en su carrera a las primarias del 22 de octubre. Unos 32 representantes, hombres y mujeres de peso del movimiento, afirmaron que confían en la capacidad de unificación que encarna Pérez Vivas, de Concertación Ciudadana, para enfrentar al régimen de Maduro en 2024.

Así reza el documento que han hecho público hoy:

COPEYANOS HISTÓRICOS APOYAN A CESAR PEREZ VIVAS

LA OPCIÓN UNITARIA COPEYANA DE CESAR PÉREZ VIVAS

Nosotros, quienes aquí suscribimos este compromiso, confundidos, como en la fragua humana, en los rostros de nuestros padres e hijos que por el amor venimos, y los de tantos otros padres e hijos porque del ideal nacieron, nos llena de profundo orgullo comunicarle a nuestra Venezuela entera, que para la elección por primaria del candidato presidencial de la oposición unida que se efectuará el 22 de octubre, presentamos y promovemos la precandidatura del líder Social Cristiano, César Pérez Vivas.

Aquí estamos: fundidos por la venezolanidad, para ratificar al hombre como persona, como centro y meta del orden social obra de su esfuerzo y de su creación.

Aquí estamos: quienes creemos en la democracia con su concepto integral de la libertad, de la dignidad, del Estado de Derecho, del Bien Común, de la Justicia Social y de una economía solidaria y al servicio de las mayorías de la nación.

Aquí estamos: quienes pensamos que la actividad política está condicionada por el respeto a valores éticos, a la superioridad del espíritu, a la dignidad del trabajo, al derecho a la propiedad, a la educación, a la recreación, a los bienes para el disfrute de un mejor modo de vida para todos.

VIENTOS DE CAMBIO

Como abanderado de ese compromiso vamos a escoger a un hombre de Unidad como César Pérez Vivas, de sangre y carne., de pensamiento y acción, copeyana para que el pueblo lo convierta en el próximo Presidente de Venezuela.

Por encima del pesimismo de las promesas rotas, la nación siente que los vientos del cambio de gobierno llegan a soplar con fuerza incontenible.

El sentimiento nacional no sólo rechaza a quienes con escasez de buen sentido han malbaratado la abundancia de posibilidad, sino que nos reclama como alternativa democrática para conducir el nuevo gobierno. La tarea por ejecutar es inabarcable porque la nación ha quedado destruida luego de veintitrés años del Régimen Autoritario. Por eso tenemos ante nosotros el delicado deber de presentarle al pueblo la figura de CESAR PÉREZ VIVAS, opción de triunfo real y capaz para el cumplimiento de esas aspiraciones.

Nuestra organización política copeyana, nuestra comunidad social cristiana aportó para las páginas de la historia de Venezuela dos Grandes Presidentes de la República Rafael Caldera y Luis Herrera Campins.

Ahora con CÉSAR PÉREZ VIVAS estamos obligados a darle otro Gran Presidente.

EL LIDERAZGO MORAL

La Presidencia de la República es la Primera Magistratura del Estado, por lo tanto, tenemos que proponer un hombre con cualidad y dimensión de Magistrado y Estadista.

La Presidencia de la República debe ser la más completa expresión intelectual del país, por lo tanto, nosotros debemos presentar un hombre con cultivada capacidad intelectual como CÉSAR PÉREZ VIVAS.

La Presidencia de la República es el más alto liderato espiritual de la nación y debemos ofrecerle un líder como CÉSAR PÉREZ VIVAS con el alma florecida para la belleza y para la vida, valga decir para la cultura, la educación, el arte, la ciencia y la tecnología, la justicia, y el bien. Forjado desde su juventud en el combate político para el servicio sin descanso al pueblo y a los más vulnerables de la tierra. La Presidencia de la República es un reto apasionante y quien la ejerza, debe acercarse a la imagen soñada del hombre total, para que pueda galvanizar al pueblo con su ejemplo y conducirlo por más duros y arduos que sean los tropiezos que se encuentren.

Por ello debemos presentar un conductor de bondadosa condición humana como CESAR PÉREZ VIVAS, que tenga como virtudes propias la moderación de los humildes, la prudencia de los sabios, la serena creatividad del estadista, el dominio asceta del filósofo, la sencillez común del hombre de la calle, la constancia y el valor de quienes hacen su vida un tránsito ineludible para el cumplimiento de una tarea superior. Tenemos que ofrecer en suma un hombre capaz de encarnar y ejercer desde la Presidencia de la República el liderazgo moral que Venezuela reclama.

Junto a nuestro candidato, Cesar Pérez Vivas, quienes suscribimos este compromiso, estamos en el deber cívico de entregar un profundo reconocimiento democrático, por la labor de trabajo integral llevada a cabo y hecha con amor e inteligencia, por la Comisión Nacional de Primarias. Ha sido este un arduo trabajo que seguirá siendo ejecutado hasta que llegue el momento de culminación del Proceso Electoral de Primarias de la oposición democrática.

Así, nuevamente daremos al país con CESAR PEREZ VIVAS, a otro Gran Presidente de la República.

Los abajo firmantes:

Abdón Vivas Terán. Ex Senador, Ex Diputado, Ex Gobernador de Caracas y Ex Embajador en Colombia

Nelson Chitty. Caracas. Ex Diputado y Ex Presidente de la Comisión de Contraloria del Congreso de La República

Ildemaro Martínez. Caracas. Ex Diputado al Congreso

José Antonio Pérez Osuna. Abogado e hijo del funda Secretario General Fundador de CopeoD Caracas.

Mácky Arenas. Periodista y Ex Asesora de Copei.

Virginia Rivero. Dirigente Nacional de Copei: Caracas

Domingo Piñate. Ex Diputado al Congreso y Secretario Magisterial Nacional.

Orlando Alzuru. Ex Presidente de la Federación Venezolana de Maestros. Caracas.

Edgar Flores. Ex Gobernador y Ex Senador de la República. Táchira

Gehard Cartay Ramírez. Ex Gobernador de Barinas y Ex Diputado Nacional. Barinas

Rafael Isidro Quevedo. Ex Rector de la UNELLEZ. Maracay

Óscar Arnal. Ex Concejal Caracas

José González Puerta. Ex Gobernador de Barinas

Ismael Colmenares. Ex diputado y Ex Gobernador de Apure

Pablo Murillo Robles. Ex Gobernador de Monagas

Maribel Calvani. Hija de Arístides Calvani. Caracas

Antonio Adrián. Ex Diputado de Monagas

Felipe Guerrero. Ex Diputado Táchira

Aníbal Machado. Ex Diputado Guárico

Rubén Fernández. Politólogo Guárico

Régulo FLEX. Ex Presidente del Colegio de Profesores de Venezuela. Vargas

Rubén Contreras. Ex Asesor del Congreso de la República. Vargas

Simón Valdez. Ex Alcalde de Mérida

Arnaldo Alvarado. Portuguesa

Eliécer Córdoba. Ex Alcalde de Coro. Falcón

Ely Montañez. Ex Presidente de Fetra-Carabobo

Freddy Millan. Profesor Universitario en Monagas

Luis Rizek. Ex Diputado al Congreso y Ex Secretario General de Caracas

Sergio Urdaneta. Ex Diputado al Congreso de la República

Marcos VIllasmil. Ex Secretario de Asuntos Internacionales de Copei.

Nilson Guerra. Ex Secretario Ejecutivo de ODCA

Rodrigo Rivera Morales. Ex diputado por Táchira. Ex presidente del CVS. Vicepresidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Presidente del Instituto Colombo-Venezolano de Derecho Procesal