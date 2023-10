Venezolano salva a un compatriota que se estaba ahogando en el río Bravo

Migrantes salvaron el miércoles a un venezolano que estuvo a punto de ahogarse en el río Bravo, en el límite con Estados Unidos, en un hecho que refleja la creciente desesperación en la frontera norte de México en la nueva oleada migratoria.

En Matamoros, en la frontera del estado mexicano de Tamaulipas con Texas, una familia de venezolanos cruzó las vallas del lado mexicano y se lanzó al caudal para cruzar a Estados Unidos, pero en el trayecto Dagniel Pérez, de 20 años de edad, se enredó en un lirio acuático, recogió el portal mexicano Xeu Noticias.

Aunque pedía auxilio, sus parientes ya estaban del lado estadounidense, por lo que no pudieron intervenir.

Un compatriota de Dagniel, habitante de un campamento que han establecido los migrantes, se arrojó al río para arrastrarlo a Matamoros, donde solicitó asistencia de la Cruz Roja para que le brindasen primeros auxilios.

Me acerqué porque se estaba ahogando y no podía dejar que se muriera”, declaró a EFE el venezolano que lo rescató, Nelson Méndez.

Dagniel permaneció recostado hasta que llegaron los paramédicos para trasladarlo al Hospital General.

Choqué con la rama y ahí quedé, ya no pude salir, me tocó devolverme y me ayudaron”, expresó.