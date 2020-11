Trump juega golf en Virginia y aún no admite su derrota

Donald Trump está pasando su primer día como presidente saliente en un campo de golf. Trump llegó a su club de golf de Virginia este domingo #8nov antes de las 10 de la mañana por segundo día consecutivo. Fue recibido por varios manifestantes.

El mandatario también estuvo en el campo de golf el sábado, cuando Associated Press y otros medios de comunicación declararon a su rival, el demócrata Joe Biden, como ganador de la elección presidencial.

Trump todavía no admite su derrota y sigue cuestionando sin pruebas los resultados.

Ahora afronta una difícil decisión tras la victoria electoral del demócrata Joe Biden: admitirlo con elegancia por el bien del país, o no hacerlo, pero ser expulsado de la Casa Blanca igualmente.

Después de casi cuatro días de agónico conteo que llevaron a la victoria de Biden el sábado, Trump seguía insistiendo en que la batalla no había terminado. Arrojó acusaciones sin fundamento de fraude electoral, prometió una sucesión de procesos judiciales y publicó tuits en mayúsculas insistiendo que había “Ganado estas elecciones. Por mucho”.

“We believe these people are thieves. The big city machines are corrupt. This was a stolen election. Best pollster in Britain wrote this morning that this clearly was a stolen election, that it’s impossible to imagine that Biden outran Obama in some of these states.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 8, 2020