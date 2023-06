Pareja venezolana gana cuatro Emmys con cuña de Navidad para Telemundo Las Vegas

Carlos Eduardo Osuna y JesyElen Veitia, ambos venezolanos, compañeros de vida y quienes migraron hace más de 7 años a Estados Unidos, hoy hacen realidad un sueño, al recibir cuatro estatuillas de los Emmys Awards, galardones a la Excelencia en la Industria de la Televisión estadounidense, en una gala para el área de Pacific Southwest celebrada el pasado 17 de Junio en el Hotel Palm Spring, California.

Carlos Eduardo, músico, compositor y actualmente productor creativo y cinematógrafo del equipo de marketing de Telemundo Las Vegas, junto con su esposa JesyElen, cantante y compositora, recibieron las estatuillas en la categoría de Mejor Composición Musical y Mejor Cuña Promocional, por crear la canción de la cuña de Navidad de Telemundo las Vegas “Acercarnos como antes”, un tema que nos habla sobre Dar y Recibir y sobre el reencuentro después de habernos separado durante la pandemia.

En esa cuña participaron también sus tres hijos, a quienes ambos le dedicaron este logro.

Durante la ceremonia, JesyElen dedicó uno de sus Emmys a todas las madres. “Madres, tal vez nosotras no sostenemos el dinero en esta sociedad, pero nosotras sostenemos la vida en este planeta”, compartió en uno de sus discursos.

También envió un mensaje a todas las personas que están pasando por un momento difícil. “No dejen de crear. La creación es la semilla de la esperanza. Para nosotros hoy, este es el fruto de esa semilla”.

Mientras, Carlos Eduardo le dedicó este logro a sus tres hijos y añadió: “Que más sueño hecho realidad que escribir una canción junto a tu esposa y que gane un Emmy”.

Esta pareja de venezolanos, residentes en Las Vegas, se llevan 4 estatuillas de los Emmys para su casa, y también representan a Venezuela como exportadora de talento lleno de gran creatividad e inspiración para compartir con el mundo.

Carlos Eduardo, natural de Puerto Ordaz, es graduado de la Universidad Católica Andrés Bello como Ingeniero de Telecomunicaciones y también músico, compositor, guitarrista, cantante, productor de música y cineasta. Actualmente trabaja como Productor Creativo en Telemundo las Vegas, donde se creó la cuña de Navidad que ganó mejor composición musical y mejor cuña promocional.

JosyElen es una odontóloga caraqueña graduada en la Universidad Central de Venezuela, donde luego se desempeñó como profesora en la Facultad de Odontología. “Ejercí la carrera por cinco años y luego me casé y me mudé a Los Ángeles donde me dediqué a cantar, escribir canciones, fotografía, producción y dirección de videos”, detalló. “En este momento soy directora y productora de contenido audiovisual y por la parte musical cantautora”.