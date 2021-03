Mitchele Vidal, la arquitecta venezolana que documenta con imágenes la belleza de las ciudades

Quien descubre a diario la belleza y la expone de algún modo es una persona bendita, y Mitchele Vidal Castro @imagenesurbanas lo está. Esta arquitecta y documentalista graduada en la UCV llegó a Chile en diciembre de 2016 para una entrevista de trabajo en el área de ventas y quedó seleccionada.

“Vine sin saber que me quedaría, porque no quería despedirme de mis afectos y de Caracas, mi ciudad amada”, recuerda la autora del libro digital Imágenes Urbanas, producto editorial elaborado durante la pandemia y en el marco de su participación en un taller con el fotógrafo y editor chileno Miguel Ángel Larrea.

Mitchele dirigió una empresa de proyectos y ejecución, hasta que en 1996 incursionó en el área de ventas, donde sigue.

El trabajo comercial me gusta porque implica relacionarme con gente y a mí me gusta mucho la gente”, sostiene la caraqueña que trabajando con Imágenes urbanas desde octubre de 2007, con bastante constancia.

El libro está concebido como un diálogo de “pares improbables” que define muy bien el producto logrado. “Así conversan una abertura metálica del Metro Tobalaba, con una casita vernácula de San Pedro de Atacama, por ejemplo. Hay pedacitos de Caracas, Buenos Aires, Asunción, Montevideo, Margarita, Valparaíso…”, cuenta.

Es una apuesta por hacer visible lo bonito, lo destacable, en sus palabras. “Lo feo llega solito y es muy promovido. Entonces inicialmente enviaba crónicas de viaje y algunas fotografías por correo a mis amigos más cercanos y familiares”, detalla. Fue su papá, -que es del área de sistemas- quien le animó a abrir un blog y desde entonces no ha parado de fotografiar y escribir sobre la ciudad y las maravillas de vivir en ella.

Siempre que viaja, Vidal Castro realiza el mismo ejercicio: poner el foco en lo bueno y difundirlo. “Entonces, ya tenía muchas fotografías, muchos textos y aún más ganas de juntarlas en un libro. Pero llegó el murciélago que nos cambió la vida, así que decidí convertir ese libro impreso en uno digital y eso fue posible gracias a la curaduría de Miguel Ángel y al diseño de la arquitecta y fotógrafa Paula Mulatti”.

Migrante de mirada profunda

Antes de vivir en Santiago, Mitchele vivió en Siena, una ciudad medieval en plena Toscana, Italia, en lo que califica como el medioevo de su vida. “Lamentablemente, todas esas fotos están en alguno de los muchos álbumes que dejé en Caracas, porque entonces la memoria no era digital sino impresa. Pero antes de vivir en Santiago mis viajes fueron solo de curiosa turista e incansable flaneur”, sostiene.

Como migrante le impactó oír sobre Santiago, casi las mismas palabras que “tercamente” quiso desmontar en Caracas: ‘Santiago es gris y no hay nada que hacer’. “La verdad es que esa sentencia me impactó mucho, porque Santiago y Caracas son dos ciudades enclavadas en sendos parajes geográficos magníficos. Caracas y su Ávila rodeado de verdes y Santiago, con la omnipresente cordillera, que cambia de traje según el clima”, afirma.

Hay muchas puertas y ventanas que identifica como ojos desde las que se asoma a ver la ciudad. Elabora textos muy cortos y en ocasiones ni siquiera hay textos, pero los títulos también abren la imaginación o pretendo hacerlo, según relata.

Mi propuesta une una imagen y un texto, que la mayoría de las veces es crónica, pero a veces me aventuro con algún relato y siempre invito a conocer, a disfrutar, a recorrer las mismas rutas con nuevos ojos”, afirma esta arquitecta que tiene un importante número de seguidores en @Imágenesurbanas.

– ¿Cómo calificas a los venezolanos migrantes en el mundo y en Chile?

No los califico. Los venezolanos fuimos y seguimos siendo expulsados de nuestro país, de nuestras casas, de nuestros afectos. Estamos obligados a encontrarnos en pantallas con nuestros hijos, hermanos, padres y madres. Lo que es incalificable es el régimen que nos condujo a esto.

– ¿Qué percibes de ellos?

Percibo muchas cosas: ganas de aprender, fuerza, esperanza y miedo.

– ¿Que es lo que más te gusta y lo que menos de Chile como sociedad?

Me gusta levantarme y poder irme a pie a mi trabajo escuchando música, disfrutar de la brisa matutina, especialmente ahora que hace tanto calor. Me gusta tener agua, luz, seguridad e Internet estable. Cosas básicas que para los venezolanos son tesoros.

Lo que no me gusta no lo diré por respeto a mis anfitriones. Cada país tiene el deber y el derecho de hacer su camino.

– ¿Sientes que eres una influencia positiva?

Siento que soy muy afortunada porque hago algo que me encanta y me retribuyen con afecto. Siempre recibo estimulantes comentarios; las hieles de las RRSS no me han herido.

– ¿Qué mensaje le das a la migración venezolana en Chile y el mundo?

Agradecer, adaptarse, escuchar y aprender de todas las experiencias.