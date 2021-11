Justicia estadounidense fija próxima audiencia contra Alex Saab para enero de 2022

La justicia de Estados Unidos programó la próxima audiencia contra el empresario colombiano Alex Saab, quien se enfrenta a una condena de 20 años por el delito de lavado de dinero, para el 3 de enero de 2022, según informó Joshua Goodman, periodista de la agencia The Associated Press.

Sin embargo, alertó mediante su cuenta en Twitter que no se debe apartar puesto aún, ya que esta fecha puede variar.

"La fecha para Álex Saab: 3 de enero de 2022 a las 9:00 a.m. Pero no reserve un asiento todavía. En el sistema penal de EE. UU., los acusados solicitan con frecuencia más tiempo para evaluar las pruebas y considerar un cambio de declaración. También hay un litigio en curso sobre si tiene derecho a inmunidad diplomática", dijo Goodman.

Trial date for Alex Saab: Jan. 3, 2022 at 9 a.m.

But don't book a seat yet. In the US criminal system, defendants frequently request more time to evaluate evidence and consider a plea change.

There's also ongoing litigation about whether he's entitled to diplomatic immunity pic.twitter.com/k5jgxU4MoO

